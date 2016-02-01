Motorola Moto Z2 Play

Motorola Moto Z2 Play
240
3000 mAh
12 MP
5.5"
Motorola Moto Z2 Play
Motorola Moto Z2 Play
Motorola Moto Z2 Play
Motorola Moto Z2 Play
Motorola Moto Z2 Play
Motorola Moto Z2 Play
Motorola Moto Z2 Play
Motorola Moto Z2 Play
Motorola Moto Z2 Play Özellikleri

Motorola Moto Z2 Play akıllı telefon Haziran 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 piksel ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Motorola Moto Z2 Play, 2.2 GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 626 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2000 GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği barındırıyor. Motorola Moto Z2 Play, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 12 megapikselli ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön çekim yapıyor.

Motorola Moto Z2 Play, Android 7.1.1 ile çalışır ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışır. 156.20 x 76.20 x 5.99 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145 gram ağırlığındadır.

Motorola Moto Z2 Play, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Motorola Moto Z2 Play
4.3 (3 oy)

Boyutları 156.2 x 76.2 x 6 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Ay Gri, Fine Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Çift Led flaş
1/4" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 626
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 30 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Motorola Moto Z2 Play Fiyatı 2250 ₺
Editör Puanı 80.25
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Motorola Moto Z2 Play Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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