|Motorola Moto Z2 Play Özellikleri
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Motorola Moto Z2 Play akıllı telefon Haziran 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 piksel ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.
Motorola Moto Z2 Play, 2.2 GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 626 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2000 GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği barındırıyor. Motorola Moto Z2 Play, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 12 megapikselli ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön çekim yapıyor.
Motorola Moto Z2 Play, Android 7.1.1 ile çalışır ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışır. 156.20 x 76.20 x 5.99 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145 gram ağırlığındadır.
Motorola Moto Z2 Play, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|156.2 x 76.2 x 6 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.1%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Ay Gri, Fine Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Led flaş
1/4" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 626
|İşlemci
|2.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|30 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Motorola Moto Z2 Play Fiyatı
|2250 ₺
|Editör Puanı
|80.25
|Çıkış Tarihi
|22 Haziran 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Motorola Moto Z2 Play Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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