Motorola Moto Z2 Play Özellikleri

Motorola Moto Z2 Play akıllı telefon Haziran 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 piksel ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Motorola Moto Z2 Play, 2.2 GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 626 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2000 GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği barındırıyor. Motorola Moto Z2 Play, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 12 megapikselli ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön çekim yapıyor.

Motorola Moto Z2 Play, Android 7.1.1 ile çalışır ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışır. 156.20 x 76.20 x 5.99 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145 gram ağırlığındadır.

Motorola Moto Z2 Play, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.