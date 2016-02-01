Nokia 1 Özellikleri

Nokia 1, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 480 x 854 piksele sahip 4.50 inç dokunmatik ekrana sahip. Orta segment bir model.

Nokia 1, 1.1GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737M işlemci ile çalışıyor ve 1GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili depolama alanı kullanıyor. Nokia 1 arkada 5 megapiksellik bir ana kamera ve 2 megapiksellik bir ön kamera kullanıyor.

Nokia 1, Android 8.1’i çalıştırıyor ve 2150mAh çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 133.60 x 67.78 x 9.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 131 gram ağırlığındadır.

Nokia 1, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.