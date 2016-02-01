Nokia 1

Nokia 1
21
2150 mAh
5 MP
4.5"
Nokia 1
Nokia 1
Nokia 1
Nokia 1
Nokia 1
Nokia 1
Nokia 1 Özellikleri

Nokia 1, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 480 x 854 piksele sahip 4.50 inç dokunmatik ekrana sahip. Orta segment bir model.

Nokia 1, 1.1GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737M işlemci ile çalışıyor ve 1GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili depolama alanı kullanıyor. Nokia 1 arkada 5 megapiksellik bir ana kamera ve 2 megapiksellik bir ön kamera kullanıyor.

Nokia 1, Android 8.1’i çalıştırıyor ve 2150mAh çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 133.60 x 67.78 x 9.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 131 gram ağırlığındadır.

Nokia 1, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
Tasarım
Nokia 1
2 (1 oy)

Boyutları 133.6 x 67.8 x 9.5 mm
Ağırlığı 131 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 854 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 61.6%
Ekran Hacmi 55.8 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 218 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Kırmızı, Koyu Mavi
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Led flaş
Video Çözünürlüğü 480p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart MT6737M
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.150 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 360 Saat
Konuşma Süresi 9 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Nokia 1 Fiyatı 70 €
Editör Puanı 63.25
Çıkış Tarihi 5 Nisan 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Nokia 1 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here