|Nokia 1 Özellikleri
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Nokia 1, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 480 x 854 piksele sahip 4.50 inç dokunmatik ekrana sahip. Orta segment bir model.
Nokia 1, 1.1GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737M işlemci ile çalışıyor ve 1GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili depolama alanı kullanıyor. Nokia 1 arkada 5 megapiksellik bir ana kamera ve 2 megapiksellik bir ön kamera kullanıyor.
Nokia 1, Android 8.1’i çalıştırıyor ve 2150mAh çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 133.60 x 67.78 x 9.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 131 gram ağırlığındadır.
Nokia 1, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|133.6 x 67.8 x 9.5 mm
|Ağırlığı
|131 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 854 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|61.6%
|Ekran Hacmi
|55.8 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|218 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Kırmızı, Koyu Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|480p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MT6737M
|İşlemci
|1.1 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.150 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|360 Saat
|Konuşma Süresi
|9 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Nokia 1 Fiyatı
|70 €
|Editör Puanı
|63.25
|Çıkış Tarihi
|5 Nisan 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Nokia 1 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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