Nokia 2 Özellikleri

Beklendiği gibi, HMD resmi olarak giriş seviyesi Nokia 2 akıllı telefonu duyurdu. Cihaz, 5 inçlik bir HD ekran ile birlikte geliyor ve Qualcomm’un Snapdragon 212 işlemcisi tarafından destekleniyor.

Akıllı telefonda 8MP ana kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. Büyük bir 4,100mAh pil, mütevazi yonga seti ve ekran göz önüne alındığında, olağanüstü bir pil ömrü sağlayacaktır. Telefonu günde 5 saat kullanırsanız, HMD 2 günlük pil ömrünü resmen vaat ediyor.

RAM, 1GB iken, dahili bellek 8GB ve hafızayı genişletebilmeniz için bir microSD kart yuvası bulunuyor. Telefon, Android Nougat’ı kutudan çıkarıyor ve Oreo güncellemesini alacağını vaat ediyor. Üç renk seçeneği vardır: bakır, siyah ve beyaz.

Nokia 2 ayrıca Google Asistanı’nı da içeriyor; bu da şirketin giriş seviyesi segmentte türünün en iyisi haline geldiğini söylüyor. HMD, Nokia’nın 2 Kasım ayı ortalarında piyasaya sürüleceğini ve 99 € fiyat etiketine sahip olacağını söyledi.