Nokia 2

Nokia 2
27
4100 mAh
8 MP
5"
Nokia 2
Nokia 2
Nokia 2
Nokia 2
Nokia 2
Nokia 2
Nokia 2
Nokia 2 Özellikleri

Beklendiği gibi, HMD resmi olarak giriş seviyesi Nokia 2 akıllı telefonu duyurdu. Cihaz, 5 inçlik bir HD ekran ile birlikte geliyor ve Qualcomm’un Snapdragon 212 işlemcisi tarafından destekleniyor.

Akıllı telefonda 8MP ana kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. Büyük bir 4,100mAh pil, mütevazi yonga seti ve ekran göz önüne alındığında, olağanüstü bir pil ömrü sağlayacaktır. Telefonu günde 5 saat kullanırsanız, HMD 2 günlük pil ömrünü resmen vaat ediyor.

RAM, 1GB iken, dahili bellek 8GB ve hafızayı genişletebilmeniz için bir microSD kart yuvası bulunuyor. Telefon, Android Nougat’ı kutudan çıkarıyor ve Oreo güncellemesini alacağını vaat ediyor. Üç renk seçeneği vardır: bakır, siyah ve beyaz.

Nokia 2 ayrıca Google Asistanı’nı da içeriyor; bu da şirketin giriş seviyesi segmentte türünün en iyisi haline geldiğini söylüyor. HMD, Nokia’nın 2 Kasım ayı ortalarında piyasaya sürüleceğini ve 99 € fiyat etiketine sahip olacağını söyledi.
Tasarım
Nokia 2
4 (1 oy)

Boyutları 143.5 x 71.3 x 9.3 mm
Ekran Türü LTPS IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Kalay/Siyah, Kalay/Beyaz, Bakır/Siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 212
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 304
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var
Batarya 4.100 mAh
Bekleme Süresi 1340 Saat
Konuşma Süresi 19 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Nokia 2 Fiyatı 120 €
Editör Puanı 69.25
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Nokia 2 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

1 Yorum

  1. Başarılı bir telefon ama bu telefonun düşük segment olduğunu unutmayın! Ona göre fiyatı ve özellikleri bulunuyor. Yani bu telefondan çok bir şey beklemeyin.

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Beklendiği gibi, HMD resmi olarak giriş seviyesi Nokia 2 akıllı telefonu duyurdu. Cihaz, 5 inçlik bir HD ekran ile birlikte geliyor ve Qualcomm'un Snapdragon 212 işlemcisi tarafından destekleniyor. Akıllı telefonda 8MP ana kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. Büyük bir 4,100mAh pil, mütevazi yonga seti ve ekran göz önüne alındığında, olağanüstü bir pil ömrü sağlayacaktır. Telefonu günde 5 saat kullanırsanız, HMD 2 günlük pil ömrünü resmen vaat ediyor. RAM, 1GB iken, dahili bellek 8GB ve hafızayı genişletebilmeniz için bir microSD kart yuvası bulunuyor. Telefon, Android Nougat'ı kutudan çıkarıyor ve Oreo güncellemesini alacağını vaat ediyor. Üç renk seçeneği vardır: bakır, siyah ve beyaz. Nokia 2 ayrıca Google Asistanı'nı da içeriyor; bu da şirketin giriş seviyesi segmentte türünün en iyisi haline geldiğini söylüyor. HMD, Nokia'nın 2 Kasım ayı ortalarında piyasaya sürüleceğini ve 99 € fiyat etiketine sahip olacağını söyledi.