|Nokia 2 Özellikleri
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Beklendiği gibi, HMD resmi olarak giriş seviyesi Nokia 2 akıllı telefonu duyurdu. Cihaz, 5 inçlik bir HD ekran ile birlikte geliyor ve Qualcomm’un Snapdragon 212 işlemcisi tarafından destekleniyor.
Akıllı telefonda 8MP ana kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. Büyük bir 4,100mAh pil, mütevazi yonga seti ve ekran göz önüne alındığında, olağanüstü bir pil ömrü sağlayacaktır. Telefonu günde 5 saat kullanırsanız, HMD 2 günlük pil ömrünü resmen vaat ediyor.
RAM, 1GB iken, dahili bellek 8GB ve hafızayı genişletebilmeniz için bir microSD kart yuvası bulunuyor. Telefon, Android Nougat’ı kutudan çıkarıyor ve Oreo güncellemesini alacağını vaat ediyor. Üç renk seçeneği vardır: bakır, siyah ve beyaz.
Nokia 2 ayrıca Google Asistanı’nı da içeriyor; bu da şirketin giriş seviyesi segmentte türünün en iyisi haline geldiğini söylüyor. HMD, Nokia’nın 2 Kasım ayı ortalarında piyasaya sürüleceğini ve 99 € fiyat etiketine sahip olacağını söyledi.
| Tasarım
|Boyutları
|143.5 x 71.3 x 9.3 mm
|Ekran Türü
|LTPS IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Kalay/Siyah, Kalay/Beyaz, Bakır/Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 212
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 304
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.100 mAh
|Bekleme Süresi
|1340 Saat
|Konuşma Süresi
|19 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Nokia 2 Fiyatı
|120 €
|Editör Puanı
|69.25
|Çıkış Tarihi
|15 Kasım 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Nokia 2 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Beklendiği gibi, HMD resmi olarak giriş seviyesi Nokia 2 akıllı telefonu duyurdu. Cihaz, 5 inçlik bir HD ekran ile birlikte geliyor ve Qualcomm'un Snapdragon 212 işlemcisi tarafından destekleniyor. Akıllı telefonda 8MP ana kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. Büyük bir 4,100mAh pil, mütevazi yonga seti ve ekran göz önüne alındığında, olağanüstü bir pil ömrü sağlayacaktır. Telefonu günde 5 saat kullanırsanız, HMD 2 günlük pil ömrünü resmen vaat ediyor. RAM, 1GB iken, dahili bellek 8GB ve hafızayı genişletebilmeniz için bir microSD kart yuvası bulunuyor. Telefon, Android Nougat'ı kutudan çıkarıyor ve Oreo güncellemesini alacağını vaat ediyor. Üç renk seçeneği vardır: bakır, siyah ve beyaz. Nokia 2 ayrıca Google Asistanı'nı da içeriyor; bu da şirketin giriş seviyesi segmentte türünün en iyisi haline geldiğini söylüyor. HMD, Nokia'nın 2 Kasım ayı ortalarında piyasaya sürüleceğini ve 99 € fiyat etiketine sahip olacağını söyledi.
Başarılı bir telefon ama bu telefonun düşük segment olduğunu unutmayın! Ona göre fiyatı ve özellikleri bulunuyor. Yani bu telefondan çok bir şey beklemeyin.