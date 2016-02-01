Nokia 3 Özellikleri

Nokia 3 akıllı telefon 1. çeyreğin sonlarında satışa sunulacak. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Nokia 3, 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek 6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Nokia 3, arkadaki 8 megapiksel birincil kamera ve selfieler için 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor.

Nokia 3, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 2650mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 143.40 x 71.40 x 8.48 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ‘dir.

Nokia 3, çift Mikro-SIM kullanıyor. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içeriyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.