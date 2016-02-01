Nokia 3

Nokia 3
310
2650 mAh
8 MP
5.0"
Nokia 3
Nokia 3
Nokia 3
Nokia 3
Nokia 3
Nokia 3
Nokia 3
Nokia 3 Özellikleri

Nokia 3 akıllı telefon 1. çeyreğin sonlarında satışa sunulacak. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Nokia 3, 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek 6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Nokia 3, arkadaki 8 megapiksel birincil kamera ve selfieler için 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor.

Nokia 3, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 2650mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 143.40 x 71.40 x 8.48 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ‘dir.

Nokia 3, çift Mikro-SIM kullanıyor. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içeriyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Nokia 3
4 (1 oy)

Boyutları 143.4 x 71.4 x 8.5 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.3%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş Beyaz, Mat Siyah, Temperlenmiş Mavi, Bakır Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
1,12μm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.650 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Nokia 3 Fiyatı 800 ₺
Editör Puanı 76.5
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Nokia 3 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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