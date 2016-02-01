Nokia 5

Nokia 5
400
3000 mAh
13 MP
5.2"
Nokia 5
Nokia 5
Nokia 5
Nokia 5
Nokia 5
Nokia 5
Nokia 5
Nokia 5 Özellikleri

Nokia 5 akıllı telefon tanıtıldı. 2017’nin birinci çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

2GB RAM ‘e sahip. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Nokia 5, arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve selfie severler için bir 8 megapiksel ön kamera içeriyor.

Nokia 5, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 149.70 x 72.50 x 8.05 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

Nokia 5, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kullanan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Nokia 5
3.5 (2 oy)

Boyutları 149.7 x 72.5 x 8 mm
Ağırlığı 160 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.7%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Temperli Mavi, Gümüş, Mat Siyah, Bakır
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Nokia 5 Fiyatı 1150 ₺
Editör Puanı 80.25
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Nokia 5 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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