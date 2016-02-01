Nokia 5 Özellikleri

Nokia 5 akıllı telefon tanıtıldı. 2017’nin birinci çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. 2GB RAM ‘e sahip. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Nokia 5, arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve selfie severler için bir 8 megapiksel ön kamera içeriyor. Nokia 5, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 149.70 x 72.50 x 8.05 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde. Nokia 5, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kullanan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.