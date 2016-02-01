Nokia 6 (2018)

Nokia 6 (2018)
730
3000 mAh
16 MP
5.5"
Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018) Özellikleri

Ocak 2018’de Nokia 6 (2018) akıllı telefon piyasaya çıktı. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Nokia 6 (2018), 2.2GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Nokia 6 (2018), arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamerayı tercih etmiş.

Nokia 6 (2018), Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 148.80 x 75.80 x 8.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 172 gram ağırlığındadır.

Nokia 6 (2018), Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Nokia 6 (2018)
3.5 (2 oy)

Boyutları 148.8 x 75.8 x 8.2 mm
Ağırlığı 172 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.2%
Ekran Hacmi 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah/Bakır, Beyaz/Demir, Mavi/Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 507 Saat
Konuşma Süresi 16 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Nokia 6 (2018) Fiyatı 280 €
Editör Puanı 67.75
Çıkış Tarihi 10 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Nokia 6 (2018) Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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