Nokia 6 (2018) Özellikleri

Ocak 2018’de Nokia 6 (2018) akıllı telefon piyasaya çıktı. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Nokia 6 (2018), 2.2GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Nokia 6 (2018), arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamerayı tercih etmiş.

Nokia 6 (2018), Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 148.80 x 75.80 x 8.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 172 gram ağırlığındadır.

Nokia 6 (2018), Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.