Nokia 6 Özellikleri

Nokia, zamanın en iyi telefon üretici firmalarındandı. Ancak akıllı telefonlara ayak uyduramadığı gibi; büyük bir çöküş yaşamıştı. Şimdi Nokia 6 ile eski günlerine dönmeyi planlayan Nokia, nihayet Android işletim sistemini kullanmaya başladı. 5.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak yeni Nokia 6, IPS LCD ekran paneline sahip. Her biri 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, Adreno 505 grafik işlemcisi kullanılacak. 4 GB boyutunda RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda, 16 MP çözünürlükte arka kamera ve 8 MP çözünürlükte ön kameraya yer veriliyor. Batarya konusunda da tatmin edici özelliklere sahip olması beklenen cihaz, oldukça kaliteli bir görüntü sergiliyor ve beklenen Nokia kalitesini bu sefer sunacak gibi düşünülüyor.