|Nokia 6 Özellikleri
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Nokia, zamanın en iyi telefon üretici firmalarındandı. Ancak akıllı telefonlara ayak uyduramadığı gibi; büyük bir çöküş yaşamıştı. Şimdi Nokia 6 ile eski günlerine dönmeyi planlayan Nokia, nihayet Android işletim sistemini kullanmaya başladı.
5.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak yeni Nokia 6, IPS LCD ekran paneline sahip. Her biri 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, Adreno 505 grafik işlemcisi kullanılacak.
4 GB boyutunda RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda, 16 MP çözünürlükte arka kamera ve 8 MP çözünürlükte ön kameraya yer veriliyor. Batarya konusunda da tatmin edici özelliklere sahip olması beklenen cihaz, oldukça kaliteli bir görüntü sergiliyor ve beklenen Nokia kalitesini bu sefer sunacak gibi düşünülüyor.
| Tasarım
|Boyutları
|154 x 75.8 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.7%
|Ekran Hacmi
|82.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|768 Saat
|Konuşma Süresi
|18 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.1
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Nokia 6 Fiyatı
|230 €
|Editör Puanı
|75.5
|Çıkış Tarihi
|23 Şubat 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Nokia 6 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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