Nokia 6

Nokia 6
873
3000 mAh
16 MP
5.5"
Nokia 6
Nokia 6
Nokia 6
Nokia 6
Nokia 6
Nokia 6
Nokia 6 Özellikleri

Nokia, zamanın en iyi telefon üretici firmalarındandı. Ancak akıllı telefonlara ayak uyduramadığı gibi; büyük bir çöküş yaşamıştı. Şimdi Nokia 6 ile eski günlerine dönmeyi planlayan Nokia, nihayet Android işletim sistemini kullanmaya başladı.

5.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak yeni Nokia 6, IPS LCD ekran paneline sahip. Her biri 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, Adreno 505 grafik işlemcisi kullanılacak.

4 GB boyutunda RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda, 16 MP çözünürlükte arka kamera ve 8 MP çözünürlükte ön kameraya yer veriliyor. Batarya konusunda da tatmin edici özelliklere sahip olması beklenen cihaz, oldukça kaliteli bir görüntü sergiliyor ve beklenen Nokia kalitesini bu sefer sunacak gibi düşünülüyor.
Tasarım
Nokia 6
3.8 (5 oy)

Boyutları 154 x 75.8 x 7.9 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.7%
Ekran Hacmi 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 768 Saat
Konuşma Süresi 18 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.1
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Nokia 6 Fiyatı 230 €
Editör Puanı 75.5
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Nokia 6 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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