Nokia 7 plus

Nokia 7 plus
73
3800 mAh
12 MP
6"
Nokia 7 plus
Nokia 7 plus
Nokia 7 plus
Nokia 7 plus
Nokia 7 plus
Nokia 7 plus
Nokia 7 plus
Nokia 7 plus Özellikleri

Nokia 7 Plus, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 403 PPI değerine ve 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 6.00 inç dokunmatik ekrana sahip.

Nokia 7 Plus, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemci tarafından destekleniyor ve 4GB RAM ile geliyor. Telefonun, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Nokia 7 Plus, 12 + 12 megapiksellik çift arka kamerası ve 16 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor.

Nokia 7 Plus Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 3800mAh çıkarılabilir olmayan bir batarya ile çalışıyor. 158.38 x 75.64 x 7.99 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

Nokia 7 Plus, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunur.
Tasarım
Nokia 7 plus
4 (1 oy)

Boyutları 158.4 x 75.6 x 8 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.2%
Ekran Hacmi 92.4 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah/Bakır, Beyaz/Bakır
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.75
Diyafram (2. Kamera) f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm SDM660 Snapdragon 660
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 512
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 723 Saat
Konuşma Süresi 19 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Nokia 7 plus Fiyatı 400 €
Editör Puanı 79.5
Çıkış Tarihi 5 Nisan 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Nokia 7 plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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