Nokia 7 plus Özellikleri

Nokia 7 Plus, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 403 PPI değerine ve 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 6.00 inç dokunmatik ekrana sahip. Nokia 7 Plus, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemci tarafından destekleniyor ve 4GB RAM ile geliyor. Telefonun, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Nokia 7 Plus, 12 + 12 megapiksellik çift arka kamerası ve 16 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor. Nokia 7 Plus Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 3800mAh çıkarılabilir olmayan bir batarya ile çalışıyor. 158.38 x 75.64 x 7.99 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde. Nokia 7 Plus, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunur.