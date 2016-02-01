|Nokia 7 plus Özellikleri
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Nokia 7 Plus, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 403 PPI değerine ve 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 6.00 inç dokunmatik ekrana sahip.
Nokia 7 Plus, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemci tarafından destekleniyor ve 4GB RAM ile geliyor. Telefonun, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Nokia 7 Plus, 12 + 12 megapiksellik çift arka kamerası ve 16 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor.
Nokia 7 Plus Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 3800mAh çıkarılabilir olmayan bir batarya ile çalışıyor. 158.38 x 75.64 x 7.99 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.
Nokia 7 Plus, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|158.4 x 75.6 x 8 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.2%
|Ekran Hacmi
|92.4 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah/Bakır, Beyaz/Bakır
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.75
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm SDM660 Snapdragon 660
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 512
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.800 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|723 Saat
|Konuşma Süresi
|19 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Nokia 7 plus Fiyatı
|400 €
|Editör Puanı
|79.5
|Çıkış Tarihi
|5 Nisan 2018
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Nokia 7 plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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