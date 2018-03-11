Nokia 8 Sirocco Özellikleri

Nokia 8 Sirocco, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2540 x 1440 piksel çözünürlükte 5,50 inç dokunmatik ekrana sahip. Nokia 8 Sirocco, 1.9GHz‘lik 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile çalışıyor ve 6 GB RAM ile geliyor. Telefon, genişletilemeyen 256 GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Nokia 8 Sirocco arka tarafta 12 + 12 megapiksellik çift ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera sunuyor. Nokia 8 Sirocco Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 3260mAh çıkarılabilir olmayan bir batarya ile çalışıyor. 140.93 x 72.97 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunmaktadır.