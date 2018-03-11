Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco
101
3260 mAh
12 MP
5.5"
Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco Özellikleri

Nokia 8 Sirocco, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2540 x 1440 piksel çözünürlükte 5,50 inç dokunmatik ekrana sahip.

Nokia 8 Sirocco, 1.9GHz‘lik 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile çalışıyor ve 6 GB RAM ile geliyor. Telefon, genişletilemeyen 256 GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Nokia 8 Sirocco arka tarafta 12 + 12 megapiksellik çift ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.

Nokia 8 Sirocco Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 3260mAh çıkarılabilir olmayan bir batarya ile çalışıyor. 140.93 x 72.97 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunmaktadır.
Tasarım
Nokia 8 Sirocco
4.5 (2 oy)

Boyutları 140.9 x 73 x 7.5 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü P-OLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP67
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.75
Diyafram (2. Kamera) f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.5 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.260 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 495 Saat
Konuşma Süresi 22 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Nokia 8 Sirocco Fiyatı 750 €
Editör Puanı 81.75
Çıkış Tarihi 5 Nisan 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Nokia 8 Sirocco Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 4.0
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

1 Yorum

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