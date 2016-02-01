Nokia 8 Özellikleri

Nokia firmasının yeni akıllı telefonu Nokia 8, akıllı telefon devlerinin amiral gemilerine büyük darbe vuracak gibi görünüyor. Android işletim sistemine geçişinin ardından en iyi akıllı telefonunu piyasaya sürecek olan Nokia 8, 5.7 inçlik IPS LCD ekran paneline ve QHD çözünürlüğe sahip ekranıyla geliyor. 4 çekirdek 2.45 GHz hızında çalışan, 4 çekirdek ise; 1.9 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Kyro işlemcisiyle güçlendirilen cihazda, 6 GB RAM ve 64 ile 128 GB dahili depolama alanı yer alacak. 24 MP çözünürlüğe sahip olan OIS özelliği ve çift LED flaş özelliğiyle ön plana çıkan arka kamerası ve 12 MP çözünürlükteki öz çekim kamerasıyla mükemmel fırsatlar sunan Nokia 8, parmak izi okuyucusuna da sahip olarak geliyor. Amiral gemilerden daha üstün özelliklere sahip olan yeni Nokia akıllı telefonunda, uzun süre kullanılacak bir bataryanın yer alması bekleniyor.