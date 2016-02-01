Nokia 8

Nokia 8
1669
3090 mAh
13 MP
5.3"
Nokia 8
Nokia 8
Nokia 8 Özellikleri

Nokia firmasının yeni akıllı telefonu Nokia 8, akıllı telefon devlerinin amiral gemilerine büyük darbe vuracak gibi görünüyor. Android işletim sistemine geçişinin ardından en iyi akıllı telefonunu piyasaya sürecek olan Nokia 8, 5.7 inçlik IPS LCD ekran paneline ve QHD çözünürlüğe sahip ekranıyla geliyor.

4 çekirdek 2.45 GHz hızında çalışan, 4 çekirdek ise; 1.9 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Kyro işlemcisiyle güçlendirilen cihazda, 6 GB RAM ve 64 ile 128 GB dahili depolama alanı yer alacak.

24 MP çözünürlüğe sahip olan OIS özelliği ve çift LED flaş özelliğiyle ön plana çıkan arka kamerası ve 12 MP çözünürlükteki öz çekim kamerasıyla mükemmel fırsatlar sunan Nokia 8, parmak izi okuyucusuna da sahip olarak geliyor. Amiral gemilerden daha üstün özelliklere sahip olan yeni Nokia akıllı telefonunda, uzun süre kullanılacak bir bataryanın yer alması bekleniyor.
Tasarım
Nokia 8
4.3 (4 oy)

Boyutları 151.5 x 73.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 160 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.4%
Ekran Hacmi 77.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 554 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP54
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.090 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Nokia 8 Fiyatı 400 €
Editör Puanı 84.25
Çıkış Tarihi 13 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Nokia 8 Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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