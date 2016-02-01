|Nokia 8 Özellikleri
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Nokia firmasının yeni akıllı telefonu Nokia 8, akıllı telefon devlerinin amiral gemilerine büyük darbe vuracak gibi görünüyor. Android işletim sistemine geçişinin ardından en iyi akıllı telefonunu piyasaya sürecek olan Nokia 8, 5.7 inçlik IPS LCD ekran paneline ve QHD çözünürlüğe sahip ekranıyla geliyor.
4 çekirdek 2.45 GHz hızında çalışan, 4 çekirdek ise; 1.9 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Kyro işlemcisiyle güçlendirilen cihazda, 6 GB RAM ve 64 ile 128 GB dahili depolama alanı yer alacak.
24 MP çözünürlüğe sahip olan OIS özelliği ve çift LED flaş özelliğiyle ön plana çıkan arka kamerası ve 12 MP çözünürlükteki öz çekim kamerasıyla mükemmel fırsatlar sunan Nokia 8, parmak izi okuyucusuna da sahip olarak geliyor. Amiral gemilerden daha üstün özelliklere sahip olan yeni Nokia akıllı telefonunda, uzun süre kullanılacak bir bataryanın yer alması bekleniyor.
| Tasarım
|Boyutları
|151.5 x 73.7 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|160 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.4%
|Ekran Hacmi
|77.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|554 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP54
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.090 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Nokia 8 Fiyatı
|400 €
|Editör Puanı
|84.25
|Çıkış Tarihi
|13 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Nokia 8 Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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