Nokia 8110 4G Özellikleri

Nokia 8110 4G cep telefonu Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 240 x 320 piksel çözünürlüğe sahip 2,45 inç ekrana sahip. Nokia 8110 4G, 1.1GHz çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon 205 işlemci ile çalışıyor ve 512MB RAM ile geliyor. Telefon, genişletilemeyen 4GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Nokia 8110 4G arkada 2 megapiksellik bir kamera kullanıyor. Ön kamerası yok. Nokia 8110 4G, KAI işletim sistemini çalıştırıyor ve 1500mAh’lik çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 133,45 x 49,30 x 14,90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 117 gram ağırlığındadır. Nokia 8110 4G, Micro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir cep telefonu. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G (Hindistan’daki bazı LTE ağları tarafından kullanılan Band 40 desteği ile) bulunur.