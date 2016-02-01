Nokia 8110 4G

Nokia 8110 4G
130
1500 mAh
2 MP
2.45"
Nokia 8110 4G
Nokia 8110 4G
Nokia 8110 4G
Nokia 8110 4G Özellikleri

Nokia 8110 4G cep telefonu Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 240 x 320 piksel çözünürlüğe sahip 2,45 inç ekrana sahip.

Nokia 8110 4G, 1.1GHz çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon 205 işlemci ile çalışıyor ve 512MB RAM ile geliyor. Telefon, genişletilemeyen 4GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Nokia 8110 4G arkada 2 megapiksellik bir kamera kullanıyor. Ön kamerası yok.

Nokia 8110 4G, KAI işletim sistemini çalıştırıyor ve 1500mAh’lik çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 133,45 x 49,30 x 14,90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 117 gram ağırlığındadır.

Nokia 8110 4G, Micro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir cep telefonu. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G (Hindistan’daki bazı LTE ağları tarafından kullanılan Band 40 desteği ile) bulunur.
Tasarım
Nokia 8110 4G
3 (1 oy)

Boyutları 133.5 x 49.3 x 14.9 mm
Ağırlığı 117 gr
Ekran Türü TFT LCD
Ekran Boyutu 2.45"
Ekran Çözünürlüğü 1668 x 2224 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 28.2%
Ekran Hacmi 18.6 cm2
Ekran Formatı 4:3
Piksel Yoğunluğu PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Sarı
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık IP54
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Led flaş
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8908 Snapdragon 205
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 2
Grafik İşlemcisi Adreno 304
Dahili Hafıza 4 GB
RAM 0.512 GB
Sensörler
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 1.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 7 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 69.5
Çıkış Tarihi 11 Mayıs 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Nokia 8110 4G Diğer Teknik Özellikleri Seçim Yok

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