|Nokia 8110 4G Özellikleri
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Nokia 8110 4G cep telefonu Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 240 x 320 piksel çözünürlüğe sahip 2,45 inç ekrana sahip.
Nokia 8110 4G, 1.1GHz çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon 205 işlemci ile çalışıyor ve 512MB RAM ile geliyor. Telefon, genişletilemeyen 4GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Nokia 8110 4G arkada 2 megapiksellik bir kamera kullanıyor. Ön kamerası yok.
Nokia 8110 4G, KAI işletim sistemini çalıştırıyor ve 1500mAh’lik çıkarılabilir bir batarya ile çalışıyor. 133,45 x 49,30 x 14,90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 117 gram ağırlığındadır.
Nokia 8110 4G, Micro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir cep telefonu. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G (Hindistan’daki bazı LTE ağları tarafından kullanılan Band 40 desteği ile) bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|133.5 x 49.3 x 14.9 mm
|Ağırlığı
|117 gr
|Ekran Türü
|TFT LCD
|Ekran Boyutu
|2.45"
|Ekran Çözünürlüğü
|1668 x 2224 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|28.2%
|Ekran Hacmi
|18.6 cm2
|Ekran Formatı
|4:3
|Piksel Yoğunluğu
|PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Sarı
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP54
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Led flaş
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8908 Snapdragon 205
|İşlemci
|1.1 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|2
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 304
|Dahili Hafıza
|4 GB
|RAM
|0.512 GB
|Sensörler
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|1.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|7 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|69.5
|Çıkış Tarihi
|11 Mayıs 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Nokia 8110 4G Diğer Teknik Özellikleri
|Seçim Yok
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