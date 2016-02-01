|Nokia 9 Özellikleri
Bu telefonun özellikleri üretici tarafından onaylanmadı!
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Nokia’nın 8 modelinden sonra en iddialı akıllı telefonu Nokia 9 2018 yılında görücüye çıkıyor. Özellikler henüz marka tarafından onaylanmadı ama çıkan sızıntılara göre bazı özelliklerinin netleşeceğini söylemek mümkün.
| Tasarım
|Boyutları
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|5 MP
|2. Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.4
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4x2.5 GHz Kryo & 4x1.8 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.250 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Nokia 9 Fiyatı
|750 €
|Editör Puanı
|87.5
|Çıkış Tarihi
|01 Ocak 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Nokia 9 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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