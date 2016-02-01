Nokia 9

Nokia 9
711
3250 mAh
13 MP
5.5"
Nokia 9
Nokia 9 Özellikleri
Onaylı değil!
Bu telefonun özellikleri üretici tarafından onaylanmadı!

Nokia’nın 8 modelinden sonra en iddialı akıllı telefonu Nokia 9 2018 yılında görücüye çıkıyor. Özellikler henüz marka tarafından onaylanmadı ama çıkan sızıntılara göre bazı özelliklerinin netleşeceğini söylemek mümkün.
Tasarım
Nokia 9
4.3 (3 oy)

Boyutları
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 5 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.4
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4x2.5 GHz Kryo & 4x1.8 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.250 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Nokia 9 Fiyatı 750 €
Editör Puanı 87.5
Çıkış Tarihi 01 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Nokia 9 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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