|OnePlus 3T Özellikleri
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Yüksek özellikleriyle ön plana çıkacak olan OnePlus 3T, özellikleri ortaya çıktı. Tunç rengi ve altın sarısı gibi iki renkle üretilecek olan OnePlus 3T, Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisine sahip. 64 GB ve 128 GB gibi iki farklı varyasyonla üretilecek olan OnePlus 3T, 6 GB RAM ile satışa sunulacak.
Bildiğiniz gibi daha önce 6 ve 8 GB RAM seçenekleri olacağı söylenmesine rağmen, tek RAM seçeneğine sahip oldu. 5.5 inç büyüklüğünde Optik Amoled ekranla üretilen cihazda, 16 MP ön ve arka kamera yer alıyor. İkisinde de oldukça güçlü çekimlere yer verilirken; kaliteli fotoğraflar elde etmek artık daha kolay.
3400 mAh batarya gücüyle de uzun süreli kullanıma müsaade edecek olan OnePlus 3T, etkileyici bir akıllı telefon olabilir.
| Tasarım
|Boyutları
|152.7 x 74.7 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.1%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Grafit, yumuşak Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|OnePlus 3T Fiyatı
|440 €
|Editör Puanı
|84.5
|Çıkış Tarihi
|14 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|OnePlus 3T Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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