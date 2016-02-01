OnePlus 3T

OnePlus 3T
429
3300 mAh
16 MP
5.5"
OnePlus 3T
OnePlus 3T
OnePlus 3T
OnePlus 3T
OnePlus 3T
OnePlus 3T
OnePlus 3T Özellikleri

Yüksek özellikleriyle ön plana çıkacak olan OnePlus 3T, özellikleri ortaya çıktı. Tunç rengi ve altın sarısı gibi iki renkle üretilecek olan OnePlus 3T, Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisine sahip. 64 GB ve 128 GB gibi iki farklı varyasyonla üretilecek olan OnePlus 3T, 6 GB RAM ile satışa sunulacak.

Bildiğiniz gibi daha önce 6 ve 8 GB RAM seçenekleri olacağı söylenmesine rağmen, tek RAM seçeneğine sahip oldu. 5.5 inç büyüklüğünde Optik Amoled ekranla üretilen cihazda, 16 MP ön ve arka kamera yer alıyor. İkisinde de oldukça güçlü çekimlere yer verilirken; kaliteli fotoğraflar elde etmek artık daha kolay.

3400 mAh batarya gücüyle de uzun süreli kullanıma müsaade edecek olan OnePlus 3T, etkileyici bir akıllı telefon olabilir.
Tasarım
OnePlus 3T
5 (1 oy)

Boyutları 152.7 x 74.7 x 7.4 mm
Ağırlığı 158 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Grafit, yumuşak Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
OnePlus 3T Fiyatı 440 €
Editör Puanı 84.5
Çıkış Tarihi 14 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
OnePlus 3T Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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