Yüksek özellikleriyle ön plana çıkacak olan OnePlus 3T, özellikleri ortaya çıktı. Tunç rengi ve altın sarısı gibi iki renkle üretilecek olan OnePlus 3T, Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisine sahip. 64 GB ve 128 GB gibi iki farklı varyasyonla üretilecek olan OnePlus 3T, 6 GB RAM ile satışa sunulacak.

Bildiğiniz gibi daha önce 6 ve 8 GB RAM seçenekleri olacağı söylenmesine rağmen, tek RAM seçeneğine sahip oldu. 5.5 inç büyüklüğünde Optik Amoled ekranla üretilen cihazda, 16 MP ön ve arka kamera yer alıyor. İkisinde de oldukça güçlü çekimlere yer verilirken; kaliteli fotoğraflar elde etmek artık daha kolay.

3400 mAh batarya gücüyle de uzun süreli kullanıma müsaade edecek olan OnePlus 3T, etkileyici bir akıllı telefon olabilir.