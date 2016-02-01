OnePlus 5

OnePlus 5
492
3300 mAh
16 MP
5.5"
OnePlus 5
OnePlus 5
OnePlus 5
OnePlus 5
OnePlus 5 Özellikleri

OnePlus 5 akıllı telefonu tanıtıldı ve 27 Haziran 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Yaklaşık fiyatı 500 € seviyesinde olması bekleniyor.

OnePlus 5, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB dahili hafızası bulunan akıllı telefonda microSD kart yuvası bulunmuyor. Kameralarla ilgili olarak, OnePlus 5, arkadaki 20 megapiksel ve 16 megapiksel çift ana kamera ve selfie kullanımlar için 16 megapiksel ön kamerayı kullanıyor.

OnePlus 5, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.20 x 74.10 x 7.25 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

OnePlus 5, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G‘yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
OnePlus 5
4.8 (4 oy)

Boyutları 154.2 x 74.1 x 7.3 mm
Ağırlığı 153 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.0%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 20 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Diyafram (2. Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 8 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
OnePlus 5 Fiyatı 500 €
Editör Puanı 88
Çıkış Tarihi 27 Haziran 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
OnePlus 5 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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