OnePlus 5 Özellikleri

OnePlus 5 akıllı telefonu tanıtıldı ve 27 Haziran 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Yaklaşık fiyatı 500 € seviyesinde olması bekleniyor.

OnePlus 5, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB dahili hafızası bulunan akıllı telefonda microSD kart yuvası bulunmuyor. Kameralarla ilgili olarak, OnePlus 5, arkadaki 20 megapiksel ve 16 megapiksel çift ana kamera ve selfie kullanımlar için 16 megapiksel ön kamerayı kullanıyor.

OnePlus 5, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.20 x 74.10 x 7.25 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

OnePlus 5, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G‘yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.