|OnePlus 5 Özellikleri
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OnePlus 5 akıllı telefonu tanıtıldı ve 27 Haziran 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Yaklaşık fiyatı 500 € seviyesinde olması bekleniyor.
OnePlus 5, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB dahili hafızası bulunan akıllı telefonda microSD kart yuvası bulunmuyor. Kameralarla ilgili olarak, OnePlus 5, arkadaki 20 megapiksel ve 16 megapiksel çift ana kamera ve selfie kullanımlar için 16 megapiksel ön kamerayı kullanıyor.
OnePlus 5, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.20 x 74.10 x 7.25 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.
OnePlus 5, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G‘yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|154.2 x 74.1 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.0%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Siyahı, Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|2. Arka Kamera
|20 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|8 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|OnePlus 5 Fiyatı
|500 €
|Editör Puanı
|88
|Çıkış Tarihi
|27 Haziran 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|OnePlus 5 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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