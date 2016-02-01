OnePlus 5T Özellikleri

OnePlus 5T akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 PPI değerine ve 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6,01 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

OnePlus 5T, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 64GB‘lık dahili belleği tercih etmiş. Kameralarla ilgili olarak, OnePlus 5T, arkada 20 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera kullanıyor.

OnePlus 5T, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılamayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.10 x 75.00 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 162 gram ağırlığındadır.

OnePlus 5T, Nano-SIM’i kabul eden çift kart desteği olan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.