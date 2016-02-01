OnePlus 5T

OnePlus 5T
231
3500 mAh
20 MP
6"
OnePlus 5T
OnePlus 5T
OnePlus 5T
OnePlus 5T
OnePlus 5T
OnePlus 5T
OnePlus 5T
OnePlus 5T Özellikleri

OnePlus 5T akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 PPI değerine ve 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6,01 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

OnePlus 5T, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 64GB‘lık dahili belleği tercih etmiş. Kameralarla ilgili olarak, OnePlus 5T, arkada 20 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera kullanıyor.

OnePlus 5T, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılamayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.10 x 75.00 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 162 gram ağırlığındadır.

OnePlus 5T, Nano-SIM’i kabul eden çift kart desteği olan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
OnePlus 5T
3 (4 oy)

Boyutları 156.1 x 75 x 7.3 mm
Ağırlığı 162 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.0%
Ekran Hacmi 93.7 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Slate Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
20mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP
2. Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 8 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
OnePlus 5T Fiyatı 500 €
Editör Puanı 81.25
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
OnePlus 5T Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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