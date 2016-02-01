|OnePlus 5T Özellikleri
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OnePlus 5T akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 PPI değerine ve 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6,01 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
OnePlus 5T, 2.45GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, genişletilemeyen 64GB‘lık dahili belleği tercih etmiş. Kameralarla ilgili olarak, OnePlus 5T, arkada 20 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera kullanıyor.
OnePlus 5T, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılamayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.10 x 75.00 x 7.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 162 gram ağırlığındadır.
OnePlus 5T, Nano-SIM’i kabul eden çift kart desteği olan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|156.1 x 75 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|162 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|80.0%
|Ekran Hacmi
|93.7 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Slate Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
20mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|2. Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|8 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|OnePlus 5T Fiyatı
|500 €
|Editör Puanı
|81.25
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|OnePlus 5T Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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