Oppo A57

Oppo A57
197
2900 mAh
13 MP
5.2"
Oppo A57
Oppo A57 Özellikleri

Çinli teknoloji firması Oppo’nun ön kamerasıyla dikkat çeken Oppo A57, sonunda kullanıcılara sunuldu. 5.2 inç büyüklüğünde, 720x1280p çözünürlüğüyle birlikte; IPS LCD teknolojisine ve 2.5D kavisli ekrana sahip olan Oppo A57, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 435 işlemcisinden gücünü alıyor.

3 GB boyutundaki RAM’i ve 32 GB dahili hafızasının yanı sıra; microSD yardımıyla 128 GB’a kadar yükseltilebilir, harici hafızaya sahip. 16 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasıyla normal çekimlerinizi kaliteli biçimde yapabileceğiniz için, öz çekim tutkunlarına özel olarak geliştirilen 13 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da fark yaratıyor.

Çift SIM kart kullanımını destekleyen, parmak izi okuyucusuna yer verilen cihazda, aynı zamanda; 2900 mAh gücünde batarya bulunmaktadır.
Tasarım
Oppo A57
3.3 (3 oy)

Boyutları 149.1 x 72.9 x 7.7 mm
Ağırlığı 147 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.900 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75
Çıkış Tarihi 23 Aralık 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Oppo A57 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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