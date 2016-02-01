Oppo A57 Özellikleri

Çinli teknoloji firması Oppo’nun ön kamerasıyla dikkat çeken Oppo A57, sonunda kullanıcılara sunuldu. 5.2 inç büyüklüğünde, 720x1280p çözünürlüğüyle birlikte; IPS LCD teknolojisine ve 2.5D kavisli ekrana sahip olan Oppo A57, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 435 işlemcisinden gücünü alıyor. 3 GB boyutundaki RAM’i ve 32 GB dahili hafızasının yanı sıra; microSD yardımıyla 128 GB’a kadar yükseltilebilir, harici hafızaya sahip. 16 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasıyla normal çekimlerinizi kaliteli biçimde yapabileceğiniz için, öz çekim tutkunlarına özel olarak geliştirilen 13 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da fark yaratıyor. Çift SIM kart kullanımını destekleyen, parmak izi okuyucusuna yer verilen cihazda, aynı zamanda; 2900 mAh gücünde batarya bulunmaktadır.