|Oppo A57 Özellikleri
|
Çinli teknoloji firması Oppo’nun ön kamerasıyla dikkat çeken Oppo A57, sonunda kullanıcılara sunuldu. 5.2 inç büyüklüğünde, 720x1280p çözünürlüğüyle birlikte; IPS LCD teknolojisine ve 2.5D kavisli ekrana sahip olan Oppo A57, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 435 işlemcisinden gücünü alıyor.
3 GB boyutundaki RAM’i ve 32 GB dahili hafızasının yanı sıra; microSD yardımıyla 128 GB’a kadar yükseltilebilir, harici hafızaya sahip. 16 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasıyla normal çekimlerinizi kaliteli biçimde yapabileceğiniz için, öz çekim tutkunlarına özel olarak geliştirilen 13 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da fark yaratıyor.
Çift SIM kart kullanımını destekleyen, parmak izi okuyucusuna yer verilen cihazda, aynı zamanda; 2900 mAh gücünde batarya bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|149.1 x 72.9 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|147 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.6%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Pembe altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.900 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.75
|Çıkış Tarihi
|23 Aralık 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Oppo A57 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|