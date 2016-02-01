Oppo F3 Plus

Oppo F3 Plus
243
4000 mAh
16 MP
6.0"
Oppo F3 Plus
Oppo F3 Plus
Oppo F3 Plus
Oppo F3 Plus
Oppo F3 Plus
Oppo F3 Plus
Oppo F3 Plus Özellikleri

Oppo F3 Plus akıllı telefonu Nisan 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo F3 Plus, 1.95GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 653 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini bulunduruyor. Oppo F3 Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 16 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Oppo F3 Plus, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh‘lik çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 163.63 x 80.80 x 7.35 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 185 gram.

Oppo F3 Plus, Nano-SIM kabul eden çift SIM destekli akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Oppo F3 Plus
4 (1 oy)

Boyutları 163.6 x 80.8 x 7.4 mm
Ağırlığı 185 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.1%
Ekran Hacmi 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1/3" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Pro Snapdragon 653
İşlemci 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Oppo F3 Plus Fiyatı 2600 ₺
Editör Puanı 81.5
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Oppo F3 Plus Diğer Teknik Özellikleri Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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