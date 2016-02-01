|Oppo F3 Plus Özellikleri
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Oppo F3 Plus akıllı telefonu Nisan 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Oppo F3 Plus, 1.95GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 653 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini bulunduruyor. Oppo F3 Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 16 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
Oppo F3 Plus, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh‘lik çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 163.63 x 80.80 x 7.35 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 185 gram.
Oppo F3 Plus, Nano-SIM kabul eden çift SIM destekli akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|163.6 x 80.8 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|185 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.1%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|16 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|1/3" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Pro Snapdragon 653
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Oppo F3 Plus Fiyatı
|2600 ₺
|Editör Puanı
|81.5
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Oppo F3 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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