Oppo F3 Plus Özellikleri

Oppo F3 Plus akıllı telefonu Nisan 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Oppo F3 Plus, 1.95GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 653 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini bulunduruyor. Oppo F3 Plus, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 16 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 16 megapiksel ön kamerası bulunuyor. Oppo F3 Plus, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh‘lik çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 163.63 x 80.80 x 7.35 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 185 gram. Oppo F3 Plus, Nano-SIM kabul eden çift SIM destekli akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.