Oppo R11s

Oppo R11s
305
3200 mAh
16 MP
6.0"
Oppo R11s
Oppo R11s
Oppo R11s
Oppo R11s
Oppo R11s
Oppo R11s Özellikleri

Oppo R11s akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.01 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo R11s, 1.8GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Oppo R11, arkadaki 20 + 16 megapiksel çift ana kamera ve 20 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Oppo R11s, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3205mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 155.10 x 75.50 x 7.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

Oppo R11s, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir aakıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Oppo R11s
3 (6 oy)

Boyutları 155.1 x 75.5 x 7.1 mm
Ağırlığı 153 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.0%
Ekran Hacmi 93.7 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Kırmızı, Siyah, Şampanya
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 20 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Diyafram (2. Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Plus Snapdragon 660
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 512
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Belli değil
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Oppo R11s Fiyatı 450 €
Editör Puanı 80.25
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı Oppo R11s
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Oppo R11s Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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