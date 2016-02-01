|Oppo R11s Özellikleri
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Oppo R11s akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.01 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Oppo R11s, 1.8GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Oppo R11, arkadaki 20 + 16 megapiksel çift ana kamera ve 20 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Oppo R11s, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3205mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 155.10 x 75.50 x 7.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.
Oppo R11s, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir aakıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|155.1 x 75.5 x 7.1 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|80.0%
|Ekran Hacmi
|93.7 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Kırmızı, Siyah, Şampanya
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|20 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|2. Arka Kamera
|20 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Diyafram (2. Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Plus Snapdragon 660
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 512
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Belli değil
|Batarya
|3.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Oppo R11s Fiyatı
|450 €
|Editör Puanı
|80.25
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|Oppo R11s
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Oppo R11s Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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