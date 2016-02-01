Oppo R11s Özellikleri

Oppo R11s akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.01 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Oppo R11s, 1.8GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Oppo R11, arkadaki 20 + 16 megapiksel çift ana kamera ve 20 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Oppo R11s, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3205mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 155.10 x 75.50 x 7.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

Oppo R11s, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir aakıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.