|Oppo R9s Plus Özellikleri
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Oppo’nun R9S modelinin büyük ve üstün özellikli olarak sunduğu R9S Plus modeli, büyük ekranı ve üstün özellikleriyle ilgi odağı oluyor. 6 inçlik dev ekranı, IPS LCD özelliklerine sahip olmasıyla ön plana çıkarken, Snapdragon 653 işlemcisiyle de daha güçlü bir hal almış.
Bunun yanı sıra, 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya yer verilen telefon, R9S’den RAM ve ekran boyutuyla ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra, yine 16 MP arka ve 16 MP ön kameraya sahip olan cihazda, 4000 mAh batarya olması sayesinde, özelliklerin artmasıyla birlikte kullanım süresi hemen hemen aynı süre olarak belirlenmiş görünüyor.
Yine microSD özelliği olan Oppo R9S Plus akıllı telefonunda da, hafızayı 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün.
| Tasarım
|Boyutları
|163.6 x 80.8 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|185 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.1%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
1/3" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
PDAF
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1/2.8" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Pro Snapdragon 653
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Dahili Hafıza
|64 GB, 6 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Oppo R9s Plus Fiyatı
|570 €
|Editör Puanı
|75
|Çıkış Tarihi
|25 Aralık 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Oppo R9s Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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