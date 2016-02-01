Oppo R9s Plus Özellikleri

Oppo’nun R9S modelinin büyük ve üstün özellikli olarak sunduğu R9S Plus modeli, büyük ekranı ve üstün özellikleriyle ilgi odağı oluyor. 6 inçlik dev ekranı, IPS LCD özelliklerine sahip olmasıyla ön plana çıkarken, Snapdragon 653 işlemcisiyle de daha güçlü bir hal almış.

Bunun yanı sıra, 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya yer verilen telefon, R9S’den RAM ve ekran boyutuyla ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra, yine 16 MP arka ve 16 MP ön kameraya sahip olan cihazda, 4000 mAh batarya olması sayesinde, özelliklerin artmasıyla birlikte kullanım süresi hemen hemen aynı süre olarak belirlenmiş görünüyor.

Yine microSD özelliği olan Oppo R9S Plus akıllı telefonunda da, hafızayı 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün.