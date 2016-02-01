Oppo R9s Plus

Oppo R9s Plus
195
4000 mAh
16 MP
6.0"
Oppo R9s Plus
Oppo R9s Plus
Oppo R9s Plus Özellikleri

Oppo’nun R9S modelinin büyük ve üstün özellikli olarak sunduğu R9S Plus modeli, büyük ekranı ve üstün özellikleriyle ilgi odağı oluyor. 6 inçlik dev ekranı, IPS LCD özelliklerine sahip olmasıyla ön plana çıkarken, Snapdragon 653 işlemcisiyle de daha güçlü bir hal almış.

Bunun yanı sıra, 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya yer verilen telefon, R9S’den RAM ve ekran boyutuyla ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra, yine 16 MP arka ve 16 MP ön kameraya sahip olan cihazda, 4000 mAh batarya olması sayesinde, özelliklerin artmasıyla birlikte kullanım süresi hemen hemen aynı süre olarak belirlenmiş görünüyor.

Yine microSD özelliği olan Oppo R9S Plus akıllı telefonunda da, hafızayı 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün.
Tasarım
Oppo R9s Plus
5 (1 oy)

Boyutları 163.6 x 80.8 x 7.4 mm
Ağırlığı 185 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.1%
Ekran Hacmi 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri HDR
1/3" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
PDAF
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1/2.8" Sensör
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Pro Snapdragon 653
İşlemci 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510
Dahili Hafıza 64 GB, 6 GB RAM
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Oppo R9s Plus Fiyatı 570 €
Editör Puanı 75
Çıkış Tarihi 25 Aralık 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Oppo R9s Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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