Panasonic Eluga A3 Pro Özellikleri

Panasonic Eluga A3 Pro akıllı telefonu Ağustos 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe ve 5.20 inç dokunmatik ekrana sahip.

Panasonic Eluga A3 Pro 1.3GHz 8 çekirdek Mediatek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından Panasonic Eluga A3 Pro arkaya 13 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

Panasonic Eluga A3 Pro, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir bir pil ile güçlendirilmiştir. 148.70 x 72.40 x 9.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 161 gram ağırlığındadır.

Panasonic Eluga A3 Pro, çift SIM desteği sunan bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.