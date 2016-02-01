Panasonic Eluga A3 Pro

Panasonic Eluga A3 Pro
260
4000 mAh
13 MP
5.2"
Panasonic Eluga A3 Pro
Panasonic Eluga A3 Pro
Panasonic Eluga A3 Pro
Panasonic Eluga A3 Pro
Panasonic Eluga A3 Pro Özellikleri

Panasonic Eluga A3 Pro akıllı telefonu Ağustos 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe ve 5.20 inç dokunmatik ekrana sahip.

Panasonic Eluga A3 Pro 1.3GHz 8 çekirdek Mediatek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından Panasonic Eluga A3 Pro arkaya 13 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

Panasonic Eluga A3 Pro, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir bir pil ile güçlendirilmiştir. 148.70 x 72.40 x 9.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 161 gram ağırlığındadır.

Panasonic Eluga A3 Pro, çift SIM desteği sunan bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Panasonic Eluga A3 Pro
3.5 (2 oy)

Boyutları 148.7 x 72.4 x 9.1 mm
Ağırlığı 161 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.2%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Panasonic Eluga A3 Pro Fiyatı 150 €
Editör Puanı 78
Çıkış Tarihi 22 Ağustos 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Panasonic Eluga A3 Pro Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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