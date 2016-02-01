|Panasonic Eluga A3 Pro Özellikleri
|
Panasonic Eluga A3 Pro akıllı telefonu Ağustos 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe ve 5.20 inç dokunmatik ekrana sahip.
Panasonic Eluga A3 Pro 1.3GHz 8 çekirdek Mediatek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından Panasonic Eluga A3 Pro arkaya 13 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.
Panasonic Eluga A3 Pro, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir bir pil ile güçlendirilmiştir. 148.70 x 72.40 x 9.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 161 gram ağırlığındadır.
Panasonic Eluga A3 Pro, çift SIM desteği sunan bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|148.7 x 72.4 x 9.1 mm
|Ağırlığı
|161 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.2%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6753
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP3
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Panasonic Eluga A3 Pro Fiyatı
|150 €
|Editör Puanı
|78
|Çıkış Tarihi
|22 Ağustos 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Panasonic Eluga A3 Pro Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|