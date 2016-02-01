Panasonic Eluga A4

Panasonic Eluga A4
277
5000 mAh
13 MP
5.2"
Panasonic Eluga A4
Panasonic Eluga A4
Panasonic Eluga A4
Panasonic Eluga A4
Panasonic Eluga A4
Panasonic Eluga A4 Özellikleri

Panasonic Eluga A4 akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Panasonic Eluga A4, 1.25GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Panasonic Eluga A4, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Panasonic Eluga A4, Android 7.0 çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 149.50 x 74.00 x 8.95 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 162 gram ağırlığındadır.

Panasonic Eluga A4, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Panasonic Eluga A4
3.6 (5 oy)

Boyutları 149.5 x 74 x 9 mm
Ağırlığı 162 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.4%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Şampanya Altın, Mocha Altın ve Deniz Mavisi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.25 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP1
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.25
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Panasonic Eluga A4 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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