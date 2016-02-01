Panasonic Eluga A4 Özellikleri

Panasonic Eluga A4 akıllı telefon Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Panasonic Eluga A4, 1.25GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Panasonic Eluga A4, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Panasonic Eluga A4, Android 7.0 çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 149.50 x 74.00 x 8.95 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 162 gram ağırlığındadır.

Panasonic Eluga A4, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.