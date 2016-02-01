Panasonic Eluga C Özellikleri

Panasonic Eluga C akıllı telefon Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Panasonic Eluga C, 1.5 MHz 8 çekirdekli MediaTek MT6750T işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar açısından Panasonic Eluga C, arkadaki 13 megapiksel + 5 MP ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile ön plana çıkıyor. Panasonic Eluga C, Android’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir bir pille çalışıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS ve Bluetooth bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.