|Panasonic Eluga Ray 500 Özellikleri
|
Panasonic Eluga Ray 500 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Panasonic Eluga Ray 500 1.25GHz dört çekirdekli Mediatek MTK6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar bakımından Panasonic Eluga Ray 500, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera içeriyor.
Panasonic Eluga Ray 500, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir.
Panasonic Eluga Ray 500, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Parmak izi Sensörü, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|144.3 x 71.3 x 9.2 mm
|Ağırlığı
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.0%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Şampanya altın, Mocha altın, Marine Blue
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737
|İşlemci
|1.25 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP1
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Panasonic Eluga Ray 500 Fiyatı
|110 €
|Editör Puanı
|75.25
|Çıkış Tarihi
|15 Eylül 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Panasonic Eluga Ray 500 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|