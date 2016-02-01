Panasonic Eluga Ray 500

Panasonic Eluga Ray 500
104
4000 mAh
13 MP
5"
Panasonic Eluga Ray 500
Panasonic Eluga Ray 500 Özellikleri

Panasonic Eluga Ray 500 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Panasonic Eluga Ray 500 1.25GHz dört çekirdekli Mediatek MTK6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar bakımından Panasonic Eluga Ray 500, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera içeriyor.

Panasonic Eluga Ray 500, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir.

Panasonic Eluga Ray 500, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Parmak izi Sensörü, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Panasonic Eluga Ray 500
4 (1 oy)

Boyutları 144.3 x 71.3 x 9.2 mm
Ağırlığı 163 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.0%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Şampanya altın, Mocha altın, Marine Blue
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri HDR
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (2. Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.25 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP1
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Panasonic Eluga Ray 500 Fiyatı 110 €
Editör Puanı 75.25
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Panasonic Eluga Ray 500 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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