Panasonic Eluga Ray 500 Özellikleri

Panasonic Eluga Ray 500 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Panasonic Eluga Ray 500 1.25GHz dört çekirdekli Mediatek MTK6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar bakımından Panasonic Eluga Ray 500, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera içeriyor.

Panasonic Eluga Ray 500, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir.

Panasonic Eluga Ray 500, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Parmak izi Sensörü, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.