|Panasonic Eluga Ray 700 Özellikleri
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Panasonic Eluga Ray 700 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Panasonic Eluga Ray 700, 1.3GHz 8 çekirdekli Mediatek MTK6753 işlemci ile güçlendirildi ve telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralar bakımından Panasonic Eluga Ray 700, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile 13 megapiksel ön kameraya sahip.
Panasonic Eluga Ray 700, Android 7.0 çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 153.75 x 75.35 x 8.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 182 gram ağırlığındadır.
Panasonic Eluga Ray 700, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|153.8 x 75.4 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|182 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.9%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Şampanya altın, Mocha altın, Marine Blue
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6753
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP3
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|5.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Panasonic Eluga Ray 700 Fiyatı
|130 €
|Editör Puanı
|77.5
|Çıkış Tarihi
|21 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Panasonic Eluga Ray 700 Diğer Teknik Özellikleri
| XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
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