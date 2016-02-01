Panasonic Eluga Ray 700

Panasonic Eluga Ray 700
218
5000 mAh
13 MP
5.5"
Panasonic Eluga Ray 700
Panasonic Eluga Ray 700
Panasonic Eluga Ray 700 Özellikleri

Panasonic Eluga Ray 700 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Panasonic Eluga Ray 700, 1.3GHz 8 çekirdekli Mediatek MTK6753 işlemci ile güçlendirildi ve telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralar bakımından Panasonic Eluga Ray 700, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile 13 megapiksel ön kameraya sahip.

Panasonic Eluga Ray 700, Android 7.0 çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 153.75 x 75.35 x 8.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 182 gram ağırlığındadır.

Panasonic Eluga Ray 700, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Panasonic Eluga Ray 700
4 (1 oy)

Boyutları 153.8 x 75.4 x 8.9 mm
Ağırlığı 182 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.9%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Şampanya altın, Mocha altın, Marine Blue
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri HDR
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Panasonic Eluga Ray 700 Fiyatı 130 €
Editör Puanı 77.5
Çıkış Tarihi 21 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Panasonic Eluga Ray 700 Diğer Teknik Özellikleri XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü

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