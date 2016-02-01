Panasonic Eluga Ray 700 Özellikleri

Panasonic Eluga Ray 700 akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Panasonic Eluga Ray 700, 1.3GHz 8 çekirdekli Mediatek MTK6753 işlemci ile güçlendirildi ve telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralar bakımından Panasonic Eluga Ray 700, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile 13 megapiksel ön kameraya sahip. Panasonic Eluga Ray 700, Android 7.0 çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 153.75 x 75.35 x 8.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 182 gram ağırlığındadır. Panasonic Eluga Ray 700, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensörü bulunur.