Panasonic Eluga Ray Max

Panasonic Eluga Ray Max
258
3000 mAh
16 MP
5.2"
Panasonic Eluga Ray Max
Panasonic Eluga Ray Max
Panasonic Eluga Ray Max
Panasonic Eluga Ray Max
Panasonic Eluga Ray Max
Panasonic Eluga Ray Max
Panasonic Eluga Ray Max Özellikleri

Panasonic Eluga Ray Max akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Hindistan’daki Panasonic Eluga Ray Max fiyatı 11.500 Rs’den başlıyor.

Panasonic Eluga Ray Max, 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Panasonic Eluga Ray Max arkada 16 megapiksel birincil kamera ve selfieler için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

Panasonic Eluga Ray Max, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3000 mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışıyor. 148.00 x 73.00 x 9.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülere sahip ve 165.00 gram ağırlığındadır.

Panasonic Eluga Ray Max, Micro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop, Barometre ve Sıcaklık sensörü bulunur.
Tasarım
Panasonic Eluga Ray Max
3.5 (2 oy)

Boyutları 148 x 73 x 9.5 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.0%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gül Altın, Uzay Gri, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi 32/64 GB, 4 GB RAM
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Panasonic Eluga Ray Max Fiyatı 900 ₺
Editör Puanı 69.5
Çıkış Tarihi 25 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Panasonic Eluga Ray Max Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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