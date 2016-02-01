Panasonic Eluga Ray Max Özellikleri

Panasonic Eluga Ray Max akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Hindistan’daki Panasonic Eluga Ray Max fiyatı 11.500 Rs’den başlıyor.

Panasonic Eluga Ray Max, 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Panasonic Eluga Ray Max arkada 16 megapiksel birincil kamera ve selfieler için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

Panasonic Eluga Ray Max, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3000 mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışıyor. 148.00 x 73.00 x 9.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülere sahip ve 165.00 gram ağırlığındadır.

Panasonic Eluga Ray Max, Micro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop, Barometre ve Sıcaklık sensörü bulunur.