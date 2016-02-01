Panasonic Eluga Ray X Özellikleri

Panasonic Eluga Ray X akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Hindistan’daki Panasonic Eluga Ray X fiyatı 9000 Rs’den başlıyor.

Panasonic Eluga Ray X, 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek MTK6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 64GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama birimini paketlemektedir. Kameralar açısından Panasonic Eluga Ray X, arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamera içeriyor.

Panasonic Eluga Ray X, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh‘lik çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 153.40 x 77.00 x 10.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

Panasonic Eluga Ray X, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.