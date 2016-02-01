Panasonic Eluga Ray X

Panasonic Eluga Ray X
350
4000 mAh
13 MP
5.5"
Panasonic Eluga Ray X
Panasonic Eluga Ray X
Panasonic Eluga Ray X
Panasonic Eluga Ray X
Panasonic Eluga Ray X
Panasonic Eluga Ray X
Panasonic Eluga Ray X Özellikleri

Panasonic Eluga Ray X akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Hindistan’daki Panasonic Eluga Ray X fiyatı 9000 Rs’den başlıyor.

Panasonic Eluga Ray X, 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek MTK6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 64GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama birimini paketlemektedir. Kameralar açısından Panasonic Eluga Ray X, arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamera içeriyor.

Panasonic Eluga Ray X, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh‘lik çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 153.40 x 77.00 x 10.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

Panasonic Eluga Ray X, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
Tasarım
Panasonic Eluga Ray X
4 (1 oy)

Boyutları 153.4 x 77 x 10.5 mm
Ağırlığı 193 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gül Altın, Uzay Gri, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Panasonic Eluga Ray X Fiyatı 700 ₺
Editör Puanı 72.75
Çıkış Tarihi 25 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Panasonic Eluga Ray X Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here