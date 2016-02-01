|Panasonic Eluga Ray X Özellikleri
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Panasonic Eluga Ray X akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Hindistan’daki Panasonic Eluga Ray X fiyatı 9000 Rs’den başlıyor.
Panasonic Eluga Ray X, 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek MTK6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 64GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama birimini paketlemektedir. Kameralar açısından Panasonic Eluga Ray X, arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamera içeriyor.
Panasonic Eluga Ray X, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh‘lik çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 153.40 x 77.00 x 10.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.
Panasonic Eluga Ray X, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|153.4 x 77 x 10.5 mm
|Ağırlığı
|193 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.6%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gül Altın, Uzay Gri, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737T
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Panasonic Eluga Ray X Fiyatı
|700 ₺
|Editör Puanı
|72.75
|Çıkış Tarihi
|25 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Panasonic Eluga Ray X Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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