|Panasonic Eluga Tapp Özellikleri
|
Bir zamanların en iyi telefon üretici firmalarından olan Panasonic, akıllı telefon piyasasına ayak uydurmaya çalışıyor. Panasonic Eluga Tapp, 5 inç ekran boyutuna, IPS LCD kapasitif dokunmatik ekrana ve 720x1280p çözünürlük imkanıyla, giriş seviyesindeki telefonlar arasındaki yerini alıyor.
Aynı zaman da, 4 çekirdekli bir işlemci ve çift SIM kart olanağına yer verilen cihazda, 8 MP arka ve 5 MP selfie kamerası bulunuyor. Şampanya ve gümüş gri renk seçeneklerine sahip olan cihaz, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunmasıyla da, seviyesinin hakkını vermektedir.
Batarya gücü olarak da, 2800 mAh tercihi, oldukça yerinde bir karar diyebiliriz. MicroSD alanıyla hafızasını arttırabileceğiniz Panasonic Eluga Tapp, uygun fiyatıyla ilginizi çekebilir.
| Tasarım
|Boyutları
|143 x 71 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|138 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.9%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Şampanya, Gümüş gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|1.25 GHz
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.800 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Panasonic Eluga Tapp Fiyatı
|150 €
|Editör Puanı
|63.5
|Çıkış Tarihi
|25 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Panasonic Eluga Tapp Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|