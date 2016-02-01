Panasonic Eluga Tapp Özellikleri

Bir zamanların en iyi telefon üretici firmalarından olan Panasonic, akıllı telefon piyasasına ayak uydurmaya çalışıyor. Panasonic Eluga Tapp, 5 inç ekran boyutuna, IPS LCD kapasitif dokunmatik ekrana ve 720x1280p çözünürlük imkanıyla, giriş seviyesindeki telefonlar arasındaki yerini alıyor.

Aynı zaman da, 4 çekirdekli bir işlemci ve çift SIM kart olanağına yer verilen cihazda, 8 MP arka ve 5 MP selfie kamerası bulunuyor. Şampanya ve gümüş gri renk seçeneklerine sahip olan cihaz, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunmasıyla da, seviyesinin hakkını vermektedir.

Batarya gücü olarak da, 2800 mAh tercihi, oldukça yerinde bir karar diyebiliriz. MicroSD alanıyla hafızasını arttırabileceğiniz Panasonic Eluga Tapp, uygun fiyatıyla ilginizi çekebilir.