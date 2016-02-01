Panasonic Eluga Tapp

Panasonic Eluga Tapp
72
2800 mAh
8 MP
5.0"
Panasonic Eluga Tapp
Panasonic Eluga Tapp
Panasonic Eluga Tapp Özellikleri

Bir zamanların en iyi telefon üretici firmalarından olan Panasonic, akıllı telefon piyasasına ayak uydurmaya çalışıyor. Panasonic Eluga Tapp, 5 inç ekran boyutuna, IPS LCD kapasitif dokunmatik ekrana ve 720x1280p çözünürlük imkanıyla, giriş seviyesindeki telefonlar arasındaki yerini alıyor.

Aynı zaman da, 4 çekirdekli bir işlemci ve çift SIM kart olanağına yer verilen cihazda, 8 MP arka ve 5 MP selfie kamerası bulunuyor. Şampanya ve gümüş gri renk seçeneklerine sahip olan cihaz, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunmasıyla da, seviyesinin hakkını vermektedir.

Batarya gücü olarak da, 2800 mAh tercihi, oldukça yerinde bir karar diyebiliriz. MicroSD alanıyla hafızasını arttırabileceğiniz Panasonic Eluga Tapp, uygun fiyatıyla ilginizi çekebilir.
Tasarım
Panasonic Eluga Tapp
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Boyutları 143 x 71 x 8.2 mm
Ağırlığı 138 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.9%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Şampanya, Gümüş gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci 1.25 GHz
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Panasonic Eluga Tapp Fiyatı 150 €
Editör Puanı 63.5
Çıkış Tarihi 25 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Panasonic Eluga Tapp Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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