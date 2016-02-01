Panasonic P55 Max

Panasonic P55 Max
165
5000 mAh
13 MP
5.5"
Panasonic P55 Max
Panasonic P55 Max
Panasonic P55 Max
Panasonic P55 Max
Panasonic P55 Max Özellikleri

Panasonic, 5000mAh batarya ile ‘P Serisi’ndeki en yeni bütçeli akıllı telefon olan P55 Max modelini piyasaya sundu. Dört çekirdekli bir MediaTek MT6737 işlemci ile güçlendirilmiş, Android 7.0 (Nougat) üzerinde çalışan, dörtlü LED flaşlı 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kameraya sahip bir 5.5 inç HD 2.5D kavisli cam ekran kullanıyor. Metal gövde tasarımı var, ancak parmak izi sensörü ve suya dayanıklılık yok.
Tasarım
Panasonic P55 Max
4.5 (2 oy)

Boyutları 152 x 72.6 x 8.7 mm
Ağırlığı 180 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Şampanya Altını, Mat Siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.5
Çıkış Tarihi 23 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Asahi Dragontrail Cam
Diğer Özellikleri
Panasonic P55 Max Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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