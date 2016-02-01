Panasonic P55 Max Özellikleri

Panasonic, 5000mAh batarya ile ‘P Serisi’ndeki en yeni bütçeli akıllı telefon olan P55 Max modelini piyasaya sundu. Dört çekirdekli bir MediaTek MT6737 işlemci ile güçlendirilmiş, Android 7.0 (Nougat) üzerinde çalışan, dörtlü LED flaşlı 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kameraya sahip bir 5.5 inç HD 2.5D kavisli cam ekran kullanıyor. Metal gövde tasarımı var, ancak parmak izi sensörü ve suya dayanıklılık yok.