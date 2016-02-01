Panasonic P55 Novo

Panasonic P55 Novo
291
2500 mAh
13 MP
5.5"
Panasonic P55 Novo
Panasonic P55 Novo
Panasonic P55 Novo Özellikleri

Panasonic P55 Novo’nun orta üst segment için çıkardığı akıllı telefon’un özellikleri de göz dolduracak cinsten. Telefonun tasarımı oldukça sık duruyor. 5.5″ ekrana sahip cep telefonu kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Zamanın en iyi telefon markalarından olan Panasonic, giriş seviyesi için ürettiği telefonla pazarda yer almayı planlıyor. Panasonic P55 Novo özelliklerine baktığımız zaman, standartların altında seyrediyor gibi görünüyor. 5.5 inç 1280×720 piksel IPC LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, 8 çekirdek ve 1.3 GHz gücünde işlemciye sahip.

3 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza özelliğine sahip olan P55 Novo, 32 GB’a kadar yükseltilebilen harici kapasite seçeneği de sunmaktadır.

13 MP arka ve 5 MP öz çekim kamerasına sahip olan P55 Novo, aynı zamanda 2500 mAh batarya gücüyle karşımıza çıkıyor. Giriş seviyesi için yeterli olabilecek özelliklere sahip olan bu cihaz, farklı modellerin amiral gemilerinden düşük özelliklere sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.
Tasarım
Panasonic P55 Novo
4 (1 oy)

Boyutları 147.9 x 73.8 x 8.2 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Şampanya Altın, Gri/Midnight Blue Smoke
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci 1.3 GHz
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Panasonic P55 Novo Fiyatı 100 €
Editör Puanı 67.25
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Panasonic P55 Novo Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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