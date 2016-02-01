|Panasonic P55 Novo Özellikleri
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Panasonic P55 Novo’nun orta üst segment için çıkardığı akıllı telefon’un özellikleri de göz dolduracak cinsten. Telefonun tasarımı oldukça sık duruyor. 5.5″ ekrana sahip cep telefonu kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Zamanın en iyi telefon markalarından olan Panasonic, giriş seviyesi için ürettiği telefonla pazarda yer almayı planlıyor. Panasonic P55 Novo özelliklerine baktığımız zaman, standartların altında seyrediyor gibi görünüyor. 5.5 inç 1280×720 piksel IPC LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, 8 çekirdek ve 1.3 GHz gücünde işlemciye sahip.
3 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza özelliğine sahip olan P55 Novo, 32 GB’a kadar yükseltilebilen harici kapasite seçeneği de sunmaktadır.
13 MP arka ve 5 MP öz çekim kamerasına sahip olan P55 Novo, aynı zamanda 2500 mAh batarya gücüyle karşımıza çıkıyor. Giriş seviyesi için yeterli olabilecek özelliklere sahip olan bu cihaz, farklı modellerin amiral gemilerinden düşük özelliklere sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.
| Tasarım
|Boyutları
|147.9 x 73.8 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Şampanya Altın, Gri/Midnight Blue Smoke
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|1.3 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Panasonic P55 Novo Fiyatı
|100 €
|Editör Puanı
|67.25
|Çıkış Tarihi
|23 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Panasonic P55 Novo Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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