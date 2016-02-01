Panasonic P55 Novo Özellikleri

Panasonic P55 Novo’nun orta üst segment için çıkardığı akıllı telefon’un özellikleri de göz dolduracak cinsten. Telefonun tasarımı oldukça sık duruyor. 5.5″ ekrana sahip cep telefonu kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Zamanın en iyi telefon markalarından olan Panasonic, giriş seviyesi için ürettiği telefonla pazarda yer almayı planlıyor. Panasonic P55 Novo özelliklerine baktığımız zaman, standartların altında seyrediyor gibi görünüyor. 5.5 inç 1280×720 piksel IPC LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, 8 çekirdek ve 1.3 GHz gücünde işlemciye sahip.

3 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza özelliğine sahip olan P55 Novo, 32 GB’a kadar yükseltilebilen harici kapasite seçeneği de sunmaktadır.

13 MP arka ve 5 MP öz çekim kamerasına sahip olan P55 Novo, aynı zamanda 2500 mAh batarya gücüyle karşımıza çıkıyor. Giriş seviyesi için yeterli olabilecek özelliklere sahip olan bu cihaz, farklı modellerin amiral gemilerinden düşük özelliklere sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.