|Panasonic P88 Özellikleri
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Elektronik devi Panasonic, orta seviye için üreteceği P88’i nihayet duyurdu. Akıllı telefon piyasasında oldukça az sayıda modeli olmasına rağmen; gelecek döneme büyük yatırımları bulunan firmanın yeni cihazında, 5.3 inç büyüklüğe sahip, 2.5D kavisli ve 720p çözünürlük sunan bir ekran yer alıyor.
1.25 GHz hızında çalışmayı başaran 8 çekirdekli işlemciye sahip olan cihazda, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Hafızanın düşük olmasını dert etmenize gerek yok. MicroSD yardımıyla 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafızaya sahip olabilirsiniz.
13 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip olan ön kamerasıyla fotoğraflarınızı oldukça iyi biçimde çekebilirken; 2600 mAh gücündeki bataryasıyla da 1 günü rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ayrıca, Android 6.0 Marsmallow işletim sistemiyle karşımıza çıkan cihaz, oldukça kullanışlı bir yapıya sahip.
| Tasarım
|Boyutları
|8.4 incelik
|Ağırlığı
|156 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran Hacmi
|77.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|277 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Kömür Grisi
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737M
|İşlemci
|1.25 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP22
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.600 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Panasonic P88 Fiyatı
|900 ₺
|Editör Puanı
|62.5
|Çıkış Tarihi
|30 Aralık 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Panasonic P88 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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