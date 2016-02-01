Panasonic P88

Panasonic P88
196
2600 mAh
13 MP
5.3"
Panasonic P88
Panasonic P88
Panasonic P88
Panasonic P88 Özellikleri

Elektronik devi Panasonic, orta seviye için üreteceği P88’i nihayet duyurdu. Akıllı telefon piyasasında oldukça az sayıda modeli olmasına rağmen; gelecek döneme büyük yatırımları bulunan firmanın yeni cihazında, 5.3 inç büyüklüğe sahip, 2.5D kavisli ve 720p çözünürlük sunan bir ekran yer alıyor.

1.25 GHz hızında çalışmayı başaran 8 çekirdekli işlemciye sahip olan cihazda, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Hafızanın düşük olmasını dert etmenize gerek yok. MicroSD yardımıyla 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafızaya sahip olabilirsiniz.

13 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip olan ön kamerasıyla fotoğraflarınızı oldukça iyi biçimde çekebilirken; 2600 mAh gücündeki bataryasıyla da 1 günü rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ayrıca, Android 6.0 Marsmallow işletim sistemiyle karşımıza çıkan cihaz, oldukça kullanışlı bir yapıya sahip.
Tasarım
Panasonic P88
3.5 (2 oy)

Boyutları 8.4 incelik
Ağırlığı 156 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran Hacmi 77.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 277 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Kömür Grisi
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737M
İşlemci 1.25 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP22
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.600 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Panasonic P88 Fiyatı 900 ₺
Editör Puanı 62.5
Çıkış Tarihi 30 Aralık 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Panasonic P88 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here