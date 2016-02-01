Panasonic P88 Özellikleri

Elektronik devi Panasonic, orta seviye için üreteceği P88’i nihayet duyurdu. Akıllı telefon piyasasında oldukça az sayıda modeli olmasına rağmen; gelecek döneme büyük yatırımları bulunan firmanın yeni cihazında, 5.3 inç büyüklüğe sahip, 2.5D kavisli ve 720p çözünürlük sunan bir ekran yer alıyor. 1.25 GHz hızında çalışmayı başaran 8 çekirdekli işlemciye sahip olan cihazda, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Hafızanın düşük olmasını dert etmenize gerek yok. MicroSD yardımıyla 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafızaya sahip olabilirsiniz. 13 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğe sahip olan ön kamerasıyla fotoğraflarınızı oldukça iyi biçimde çekebilirken; 2600 mAh gücündeki bataryasıyla da 1 günü rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ayrıca, Android 6.0 Marsmallow işletim sistemiyle karşımıza çıkan cihaz, oldukça kullanışlı bir yapıya sahip.