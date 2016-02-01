Samsung Galaxy A3 (2017) Özellikleri

Samsung, 2017’e iki yeni cihazla giriş yaptı. Bunlardan birisi Samsung Galaxy A3 (2017). Samsung S7 ve S8 gibi üst düzey cihazlar için bütçeniz yoksa S7 tasarımına oldukça yakında olan Samsung Galaxy A3, ideal bir cihaz olacaktır.

4.7 inç büyüklüğe sahip, Super AMOLED ekran teknolojisi ve 720x1280p çözünürlüğe sahip olan ekranında, 312 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor. Her biri 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdek Cortex-A53 işlemcisine sahip olan Samsung Galaxy A3, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama kapasitesiyle geliyor.

Hafızanın yetersiz olduğu durumlarda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine sahip olan cihaz, microSD yardımıyla bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kamera konusunda da tatmin edici seviyelere sahip olan cihazda, 13 MP çözünürlükte arka kamera ve 8 MP çözünürlükte ön kameraya yer verilmiş.

2350 mAh gücündeki bataryasıyla da, uzun süreli kullanıma uygun hale getirilmiş.