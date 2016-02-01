|Samsung Galaxy A3 (2017) Özellikleri
|
Samsung, 2017’e iki yeni cihazla giriş yaptı. Bunlardan birisi Samsung Galaxy A3 (2017). Samsung S7 ve S8 gibi üst düzey cihazlar için bütçeniz yoksa S7 tasarımına oldukça yakında olan Samsung Galaxy A3, ideal bir cihaz olacaktır.
4.7 inç büyüklüğe sahip, Super AMOLED ekran teknolojisi ve 720x1280p çözünürlüğe sahip olan ekranında, 312 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor. Her biri 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdek Cortex-A53 işlemcisine sahip olan Samsung Galaxy A3, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama kapasitesiyle geliyor.
Hafızanın yetersiz olduğu durumlarda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine sahip olan cihaz, microSD yardımıyla bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kamera konusunda da tatmin edici seviyelere sahip olan cihazda, 13 MP çözünürlükte arka kamera ve 8 MP çözünürlükte ön kameraya yer verilmiş.
2350 mAh gücündeki bataryasıyla da, uzun süreli kullanıma uygun hale getirilmiş.
| Tasarım
|Boyutları
|135.4 x 66.2 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|135 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.9%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|312 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|İşlemci
|1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.350 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Sar Değeri
|0.35 W/kg (kafa) - 1.38 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy A3 (2017) Fiyatı
|1155 ₺
|Editör Puanı
|72.75
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy A3 (2017) Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|