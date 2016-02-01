Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A3 (2017)
1761
2350 mAh
13 MP
4.7"
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A3 (2017) Özellikleri

Samsung, 2017’e iki yeni cihazla giriş yaptı. Bunlardan birisi Samsung Galaxy A3 (2017). Samsung S7 ve S8 gibi üst düzey cihazlar için bütçeniz yoksa S7 tasarımına oldukça yakında olan Samsung Galaxy A3, ideal bir cihaz olacaktır.

4.7 inç büyüklüğe sahip, Super AMOLED ekran teknolojisi ve 720x1280p çözünürlüğe sahip olan ekranında, 312 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor. Her biri 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdek Cortex-A53 işlemcisine sahip olan Samsung Galaxy A3, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama kapasitesiyle geliyor.

Hafızanın yetersiz olduğu durumlarda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine sahip olan cihaz, microSD yardımıyla bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kamera konusunda da tatmin edici seviyelere sahip olan cihazda, 13 MP çözünürlükte arka kamera ve 8 MP çözünürlükte ön kameraya yer verilmiş.

2350 mAh gücündeki bataryasıyla da, uzun süreli kullanıma uygun hale getirilmiş.
Tasarım
Samsung Galaxy A3 (2017)
4 (3 oy)

Boyutları 135.4 x 66.2 x 7.9 mm
Ağırlığı 135 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.9%
Ekran Hacmi 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 312 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7870 Octa
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 2.350 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 17 Saat
Sar Değeri 0.35 W/kg (kafa) - 1.38 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy A3 (2017) Fiyatı 1155 ₺
Editör Puanı 72.75
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy A3 (2017) Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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