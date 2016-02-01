Samsung Galaxy A5 (2017) Özellikleri

Şık tasarımıyla ön plana çıkan Samsung Galaxy A5, Samsung şirketinin yeni orta ve giriş seviye kullanıcıları için ideal akıllı telefonlarından birisidir. 5 inç boyutuna, 1080×1920 HD çözünürlüğe ve IPS LCD ekran özelliğine sahip olan Samsung Galaxy A5 2017 versiyonu, 16 MP ön ve 16 MP arka kamera özelliklerine de sahip.

Arka kamerası 1.8 diyafram aralığının yanı sıra; LED flaş özelliğini de sunmaktadır. 8 çekirdek ve 1.9 GHz gücünde çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip cihazda, 3 GB boyutunda RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesine yer verilmiş.

MicroSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine sahip olmasıyla birlikte; 4.5G uyumlu olarak sunuluyor. Aynı zamanda 3000 mAh gücünde bataryasıyla gelen Samsung Galaxy A5, kaliteli bir görüntü sergiliyor.