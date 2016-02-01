Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017)
3156
3000 mAh
16 MP
5.2"
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2017) Özellikleri

Şık tasarımıyla ön plana çıkan Samsung Galaxy A5, Samsung şirketinin yeni orta ve giriş seviye kullanıcıları için ideal akıllı telefonlarından birisidir. 5 inç boyutuna, 1080×1920 HD çözünürlüğe ve IPS LCD ekran özelliğine sahip olan Samsung Galaxy A5 2017 versiyonu, 16 MP ön ve 16 MP arka kamera özelliklerine de sahip.

Arka kamerası 1.8 diyafram aralığının yanı sıra; LED flaş özelliğini de sunmaktadır. 8 çekirdek ve 1.9 GHz gücünde çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip cihazda, 3 GB boyutunda RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesine yer verilmiş.

MicroSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine sahip olmasıyla birlikte; 4.5G uyumlu olarak sunuluyor. Aynı zamanda 3000 mAh gücünde bataryasıyla gelen Samsung Galaxy A5, kaliteli bir görüntü sergiliyor.
Tasarım
Samsung Galaxy A5 (2017)
3.5 (2 oy)

Boyutları 146.1 x 71.4 x 7.9 mm
Ağırlığı 157 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.5%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7880 Octa
İşlemci 1.9 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 16 Saat
Sar Değeri 0.52 W/kg (kafa) - 1.39 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy A5 (2017) Fiyatı 1600 ₺
Editör Puanı 82.75
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy A5 (2017) Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here