|Samsung Galaxy A5 (2017) Özellikleri
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Şık tasarımıyla ön plana çıkan Samsung Galaxy A5, Samsung şirketinin yeni orta ve giriş seviye kullanıcıları için ideal akıllı telefonlarından birisidir. 5 inç boyutuna, 1080×1920 HD çözünürlüğe ve IPS LCD ekran özelliğine sahip olan Samsung Galaxy A5 2017 versiyonu, 16 MP ön ve 16 MP arka kamera özelliklerine de sahip.
Arka kamerası 1.8 diyafram aralığının yanı sıra; LED flaş özelliğini de sunmaktadır. 8 çekirdek ve 1.9 GHz gücünde çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip cihazda, 3 GB boyutunda RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesine yer verilmiş.
MicroSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine sahip olmasıyla birlikte; 4.5G uyumlu olarak sunuluyor. Aynı zamanda 3000 mAh gücünde bataryasıyla gelen Samsung Galaxy A5, kaliteli bir görüntü sergiliyor.
| Tasarım
|Boyutları
|146.1 x 71.4 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|157 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.5%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
27mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7880 Octa
|İşlemci
|1.9 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|16 Saat
|Sar Değeri
|0.52 W/kg (kafa) - 1.39 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy A5 (2017) Fiyatı
|1600 ₺
|Editör Puanı
|82.75
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy A5 (2017) Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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