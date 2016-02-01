Samsung Galaxy A5 (2018)

Samsung Galaxy A5 (2018)
567
3300 mAh
16 MP
5.6"
Samsung Galaxy A5 (2018)
Tasarım
Samsung Galaxy A5 (2018)
4.5 (2 oy)

Boyutları 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 172 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6%
Ekran Hacmi 79.6 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.8
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa
İşlemci 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 & 6x
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.5
Çıkış Tarihi 10 Aralık 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy A5 (2018) Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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