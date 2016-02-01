Samsung Galaxy A8 (2018)

Samsung Galaxy A8 (2018)
648
3000 mAh
16 MP
5.6"
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018) Özellikleri

Aralık 2017’de Samsung Galaxy A8 (2018) akıllı telefonu tanıtıldı ve Ocak 2018 tarihinde piyasada olacak. Telefon, 1080 x 2220 piksel çözünürlüğe sahip 5.60 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy A8 (2018), 1.6GHz 8 çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar açısından Samsung Galaxy A8 (2018) arka tarafında 16 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 16 + 8 megapiksel çift ön kamera kullanıyor.

Samsung Galaxy A8 (2018), Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 3000mAh gücüyle çalışıyor. 149.20 x 70.60 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 172 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Jiroskop ve Barometre bulunur.
Tasarım
Samsung Galaxy A8 (2018)
3.2 (6 oy)

Boyutları 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 172 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6%
Ekran Hacmi 79.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Orkide gri, altın, mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa
İşlemci 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 24 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy A8 (2018) Fiyatı 500 €
Editör Puanı 78.5
Çıkış Tarihi 06 Ocak 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy A8 (2018) Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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