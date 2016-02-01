|Samsung Galaxy A8 (2018) Özellikleri
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Aralık 2017’de Samsung Galaxy A8 (2018) akıllı telefonu tanıtıldı ve Ocak 2018 tarihinde piyasada olacak. Telefon, 1080 x 2220 piksel çözünürlüğe sahip 5.60 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Samsung Galaxy A8 (2018), 1.6GHz 8 çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar açısından Samsung Galaxy A8 (2018) arka tarafında 16 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 16 + 8 megapiksel çift ön kamera kullanıyor.
Samsung Galaxy A8 (2018), Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 3000mAh gücüyle çalışıyor. 149.20 x 70.60 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 172 gram ağırlığındadır.
Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Jiroskop ve Barometre bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|149.2 x 70.6 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|172 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.6%
|Ekran Hacmi
|79.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Orkide gri, altın, mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|16 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7885 Octa
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy A8 (2018) Fiyatı
|500 €
|Editör Puanı
|78.5
|Çıkış Tarihi
|06 Ocak 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy A8 (2018) Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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