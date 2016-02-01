Samsung Galaxy A8 (2018) Özellikleri

Aralık 2017’de Samsung Galaxy A8 (2018) akıllı telefonu tanıtıldı ve Ocak 2018 tarihinde piyasada olacak. Telefon, 1080 x 2220 piksel çözünürlüğe sahip 5.60 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Samsung Galaxy A8 (2018), 1.6GHz 8 çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar açısından Samsung Galaxy A8 (2018) arka tarafında 16 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 16 + 8 megapiksel çift ön kamera kullanıyor. Samsung Galaxy A8 (2018), Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 3000mAh gücüyle çalışıyor. 149.20 x 70.60 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 172 gram ağırlığındadır. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Jiroskop ve Barometre bulunur.