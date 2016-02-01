Samsung Galaxy A8 Plus (2018) Özellikleri

Aralık 2017’de Samsung Galaxy A8 Plus (2018) akıllı telefonu duyuruldu. Telefon, 1080 x 2220 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor. Samsung Galaxy A8 + (2018), 1.6GHz 8 çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar bakımından Samsung Galaxy A8 Plus (2018) arka tarafında 16 megapiksel çözünürlükte bir ana kamera kullanıyor. Ön tarafta ise 16 + 8 megapiksel kameralar tercih etmiş. Samsung Galaxy A8 + (2018), Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3500mAh gücüyle çalışıyor. 159.90 x 75.70 x 8.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 191 gram ağırlığındadır. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Jiroskop ve Barometre bulunur.