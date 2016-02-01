Samsung Galaxy A8 Plus (2018)

Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
1026
3500 mAh
16 MP
6.0"
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018) Özellikleri

Aralık 2017’de Samsung Galaxy A8 Plus (2018) akıllı telefonu duyuruldu. Telefon, 1080 x 2220 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy A8 + (2018), 1.6GHz 8 çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği paketliyor. Kameralar bakımından Samsung Galaxy A8 Plus (2018) arka tarafında 16 megapiksel çözünürlükte bir ana kamera kullanıyor. Ön tarafta ise 16 + 8 megapiksel kameralar tercih etmiş.

Samsung Galaxy A8 + (2018), Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3500mAh gücüyle çalışıyor. 159.90 x 75.70 x 8.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 191 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Jiroskop ve Barometre bulunur.
Tasarım
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
2.9 (7 oy)

Boyutları 159.9 x 75.7 x 8.3 mm
Ağırlığı 191 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.5%
Ekran Hacmi 91.4 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, orkide gri, altın, mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa
İşlemci 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy A8 Plus (2018) Fiyatı 600 €
Editör Puanı 80.5
Çıkış Tarihi 06 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy A8 Plus (2018) Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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