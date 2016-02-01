Samsung Galaxy C5 Pro

Samsung Galaxy C5 Pro
1286
2600 mAh
16 MP
5.2"
Samsung Galaxy C5 Pro
Samsung Galaxy C5 Pro
Samsung Galaxy C5 Pro
Samsung Galaxy C5 Pro
Samsung Galaxy C5 Pro
Samsung Galaxy C5 Pro
Samsung Galaxy C5 Pro Özellikleri

Samsung Galaxy C5 Pro Akıllı telefon, Mart 2017’de piyasaya çıktı ve inç başına 401 piksel piksel yoğunluğunda, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inç Full HD Süper AMOLED Kapasitif dokunuş ile birlikte geliyor. Ekran, Çizilmeye Dayanıklı bir ekranla korunuyor.

Telefon 2.2 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 626 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4 GB RAM ile birlikte geliyor. Bunun anlamı işlemcinin CPU’da 8 çekirdeği bulunur ve 4 GB RAM, telefonun aynı anda birden fazla uygulama ile sorunsuz çalışmasını sağlar. Samsung Galaxy C5 Pro ayrıca bir grafik işlemcisi ve bir microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletilebilen 64 ve 128 GB dahili bellek bünyesinde bulunuyor.

Samsung Galaxy C5 Pro, b işletim sistemini çalıştırıyor ve 3000 mAh pil ile çalışıyor. Çift SIM Akıllı telefon olan Samsung Galaxy C5 Pro üzerindeki bağlantı seçenekleri, GPS, HotSpot, NFC, Wifi, Bluetooth şeklinde.

Samsung Galaxy C5 Pro‘nun ana kamerası, Otomatik Odaklama, Yüz Algılama, HDR, Panorama Modu, Coğrafi etiketleme, Dokunmatik Odaklama, Dijital Zum, Video Kayıt özelliklerine sahip 16 MP’lik bir lense sahip. Akıllı telefonun ayrıca 16 MP selfie çekim kapasitesine sahip bir Ön kamerası var.
Tasarım
Samsung Galaxy C5 Pro
4 (4 oy)

Boyutları 145.7 x 71.4 x 7 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.7%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Göl Mavisi, Akçaağaç Yaprağı, Toz Gül
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 2.600 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.75
Çıkış Tarihi 16 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy C5 Pro Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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