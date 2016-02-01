|Samsung Galaxy C5 Pro Özellikleri
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Samsung Galaxy C5 Pro Akıllı telefon, Mart 2017’de piyasaya çıktı ve inç başına 401 piksel piksel yoğunluğunda, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inç Full HD Süper AMOLED Kapasitif dokunuş ile birlikte geliyor. Ekran, Çizilmeye Dayanıklı bir ekranla korunuyor.
Telefon 2.2 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 626 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4 GB RAM ile birlikte geliyor. Bunun anlamı işlemcinin CPU’da 8 çekirdeği bulunur ve 4 GB RAM, telefonun aynı anda birden fazla uygulama ile sorunsuz çalışmasını sağlar. Samsung Galaxy C5 Pro ayrıca bir grafik işlemcisi ve bir microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletilebilen 64 ve 128 GB dahili bellek bünyesinde bulunuyor.
Samsung Galaxy C5 Pro, b işletim sistemini çalıştırıyor ve 3000 mAh pil ile çalışıyor. Çift SIM Akıllı telefon olan Samsung Galaxy C5 Pro üzerindeki bağlantı seçenekleri, GPS, HotSpot, NFC, Wifi, Bluetooth şeklinde.
Samsung Galaxy C5 Pro‘nun ana kamerası, Otomatik Odaklama, Yüz Algılama, HDR, Panorama Modu, Coğrafi etiketleme, Dokunmatik Odaklama, Dijital Zum, Video Kayıt özelliklerine sahip 16 MP’lik bir lense sahip. Akıllı telefonun ayrıca 16 MP selfie çekim kapasitesine sahip bir Ön kamerası var.
| Tasarım
|Boyutları
|145.7 x 71.4 x 7 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.7%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Göl Mavisi, Akçaağaç Yaprağı, Toz Gül
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626
|İşlemci
|2.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.600 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|79.75
|Çıkış Tarihi
|16 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy C5 Pro Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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