Samsung Galaxy C5 Pro Özellikleri

Samsung Galaxy C5 Pro Akıllı telefon, Mart 2017’de piyasaya çıktı ve inç başına 401 piksel piksel yoğunluğunda, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inç Full HD Süper AMOLED Kapasitif dokunuş ile birlikte geliyor. Ekran, Çizilmeye Dayanıklı bir ekranla korunuyor.

Telefon 2.2 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 626 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4 GB RAM ile birlikte geliyor. Bunun anlamı işlemcinin CPU’da 8 çekirdeği bulunur ve 4 GB RAM, telefonun aynı anda birden fazla uygulama ile sorunsuz çalışmasını sağlar. Samsung Galaxy C5 Pro ayrıca bir grafik işlemcisi ve bir microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletilebilen 64 ve 128 GB dahili bellek bünyesinde bulunuyor.

Samsung Galaxy C5 Pro, b işletim sistemini çalıştırıyor ve 3000 mAh pil ile çalışıyor. Çift SIM Akıllı telefon olan Samsung Galaxy C5 Pro üzerindeki bağlantı seçenekleri, GPS, HotSpot, NFC, Wifi, Bluetooth şeklinde.

Samsung Galaxy C5 Pro‘nun ana kamerası, Otomatik Odaklama, Yüz Algılama, HDR, Panorama Modu, Coğrafi etiketleme, Dokunmatik Odaklama, Dijital Zum, Video Kayıt özelliklerine sahip 16 MP’lik bir lense sahip. Akıllı telefonun ayrıca 16 MP selfie çekim kapasitesine sahip bir Ön kamerası var.