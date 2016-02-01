Samsung Galaxy C7 Pro

Samsung Galaxy C7 Pro
2002
3300 mAh
16 MP
5.7"
Samsung Galaxy C7 Pro
Samsung Galaxy C7 Pro
Samsung Galaxy C7 Pro
Samsung Galaxy C7 Pro
Samsung Galaxy C7 Pro
Samsung Galaxy C7 Pro
Samsung Galaxy C7 Pro
Samsung Galaxy C7 Pro Özellikleri

Samsung Galaxy C7 Pro hakkındaki sızıntı sona erdi – cihaz Kore üreticisinin web sitesinde resmi olarak tanıtıldı..

Galaxy C7 Pro, 5.7″ 1080p Super AMOLED ekran etrafında inşa edilmiş ve Android 6.0.1, 14nm Snapdragon 625 yonga setinde Marshmallow, 8 çekirdekli Cortex-A53 CPU 2.2 GHz’de, mevcut RAM ise 4GB.

Galaxy C7 Pro’nun her iki kamerasında 16 MP sensör ve parlak f/1.9 açıklığı bulunur. Video kayıtları FullHD@30fps’de maksimum seviyededir. Dahili depolama alanı 64GB’dır, bu kullanıcı 50,9 GB boş kullanacak anlamına gelir. Ayrıca ikinci SIM yuvası, bir nano-SIM kartı veya bir microSD kartını desteklemektedir.

Galaxy C7 Pro, Always-On ekran ve Samsung Pay ile birlikte geliyor. Çin’deki ön siparişler 16 Ocak’ta başlayacak ama Samsung, cihazı diğer pazarlarda satışa sunmayı planlıyorsa da şimdilik bilgi yok.

Samsung şirketinin 2016 yılında piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy C7’nin, özellikleri güncellenmiş ve farklı pazarlarda kullanılacak olan yeni modeli Samsung Galaxy C7 Pro, orta seviye kullanıcılarına hitap etse de, kaliteli özellikleriyle ön plana çıkıyor.

5.7 inçlik boyuta, Super Amoled ekran paneline ve HD çözünürlüğe sahip olan Galaxy C7 Pro, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 626 çipinden gücünü almaktadır. 8 çekirdekli ve her biri 2.2 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisiyle birlikte, Adreno 506 grafik işlemcisiyle sunulmaktadır.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı fırsatı sunan Samsung Galaxy C7 Pro, 256 GB’a kadar arttırılabilir hafıza seçeneği sunmasıyla birlikte, 16 MP çözünürlükte arka kamera ve 16 MP çözünürlükte öz çekim kamerasıyla, oldukça kaliteli fotoğraflara erişmenizi sağlıyor. Aynı zamanda, 3300 mAh gücündeki bataryasıyla, uzun süre kullanıma fırsat vermektedir.
Tasarım
Samsung Galaxy C7 Pro
4.3 (3 oy)

Boyutları 156.5 x 77.2 x 7 mm
Ağırlığı 172 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.1%
Ekran Hacmi 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe Altın, Koyu Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 626
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy C7 Pro Fiyatı 2300 ₺
Editör Puanı 84
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy C7 Pro Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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