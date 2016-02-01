Samsung Galaxy C7 Pro Özellikleri

Samsung Galaxy C7 Pro hakkındaki sızıntı sona erdi – cihaz Kore üreticisinin web sitesinde resmi olarak tanıtıldı..

Galaxy C7 Pro, 5.7″ 1080p Super AMOLED ekran etrafında inşa edilmiş ve Android 6.0.1, 14nm Snapdragon 625 yonga setinde Marshmallow, 8 çekirdekli Cortex-A53 CPU 2.2 GHz’de, mevcut RAM ise 4GB.

Galaxy C7 Pro’nun her iki kamerasında 16 MP sensör ve parlak f/1.9 açıklığı bulunur. Video kayıtları FullHD@30fps’de maksimum seviyededir. Dahili depolama alanı 64GB’dır, bu kullanıcı 50,9 GB boş kullanacak anlamına gelir. Ayrıca ikinci SIM yuvası, bir nano-SIM kartı veya bir microSD kartını desteklemektedir.

Galaxy C7 Pro, Always-On ekran ve Samsung Pay ile birlikte geliyor. Çin’deki ön siparişler 16 Ocak’ta başlayacak ama Samsung, cihazı diğer pazarlarda satışa sunmayı planlıyorsa da şimdilik bilgi yok.

Samsung şirketinin 2016 yılında piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy C7’nin, özellikleri güncellenmiş ve farklı pazarlarda kullanılacak olan yeni modeli Samsung Galaxy C7 Pro, orta seviye kullanıcılarına hitap etse de, kaliteli özellikleriyle ön plana çıkıyor.

5.7 inçlik boyuta, Super Amoled ekran paneline ve HD çözünürlüğe sahip olan Galaxy C7 Pro, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 626 çipinden gücünü almaktadır. 8 çekirdekli ve her biri 2.2 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisiyle birlikte, Adreno 506 grafik işlemcisiyle sunulmaktadır.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı fırsatı sunan Samsung Galaxy C7 Pro, 256 GB’a kadar arttırılabilir hafıza seçeneği sunmasıyla birlikte, 16 MP çözünürlükte arka kamera ve 16 MP çözünürlükte öz çekim kamerasıyla, oldukça kaliteli fotoğraflara erişmenizi sağlıyor. Aynı zamanda, 3300 mAh gücündeki bataryasıyla, uzun süre kullanıma fırsat vermektedir.