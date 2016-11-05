|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|162.9 x 80.7 x 6.9 mm
|Ağırlığı
|189 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Pembe altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|75.5%
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|16 MP, f/1.9, 1080p
|Arka Kamera
|16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, çift LED, Flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, (4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53)
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Dahili Hafıza/RAM
|64 GB, 6 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Anakart
|Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653
|Batarya
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|87.5
|Çıkış Tarihi
|11 Kasım 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Akıllı Telefonun Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Samsung Galaxy C9 Pro Özellikleri
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Samsung‘un 6.0″ devasa ekrana sahip akıllı telefonu görücüye çıktı. Phablet model olarak da adlandıracağımız cep telefonun özellikleri ve tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz diğer modellerle karşılaştırmalar yapabilir, detaylı incelemelere göz atabilirsiniz.
Lütfen yorum alanını kullanarak bizlere Samsung Galaxy C9 Pro modeli hakkında düşüncelerinizi iletin.
Her seviyeden telefonlar üretmesiyle piyasayı sallayan Samsung, Galaxy C9 Pro modeliyle de ses getirdi. 6 inç boyutunda ve Super Amoled Full HD ekran kalitesine sahip olan C9, oldukça büyük bir ekranla sunuluyor. Qualcomm Snapdragon 653 işlemcisinin yanı sıra, Adreno 510 grafik birimiyle de öne çıkıyor. 6 GB gibi dev bir RAM ‘e sahip olan cihazda, ayrıca 64 GB dahili depolama kapasitesinin yer alması, kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor.
Bununla da yetinmeyip, 256 GB’a kadar yükseltebileceğiniz harici depolama alanıyla, en büyük arşive sahip olabilirsiniz. 16 MP arka kameraya sahip olan cihazda, 16 MP öz çekim kamerasının olmasıyla da öz çekimlerde mükemmel sonuçlar doğurmaktadır. 4000 mAh bataryaya sahip olan Samsung Galaxy C9 Pro, bu özelliklerdeki bir telefon için normal batarya gücüne sahip diyebiliriz. Son olarak, cihazın çift SIM kart desteği olduğunu da söyleyelim.
Samsung'un 6.0" devasa ekrana sahip akıllı telefonu görücüye çıktı. Phablet model olarak da adlandıracağımız cep telefonun özellikleri ve tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz diğer modellerle karşılaştırmalar yapabilir, detaylı incelemelere göz atabilirsiniz. Lütfen yorum alanını kullanarak bizlere Samsung Galaxy C9 Pro modeli hakkında düşüncelerinizi iletin. Her seviyeden telefonlar üretmesiyle piyasayı sallayan Samsung, Galaxy C9 Pro modeliyle de ses getirdi. 6 inç boyutunda ve Super Amoled Full HD ekran kalitesine sahip olan C9, oldukça büyük bir ekranla sunuluyor. Qualcomm Snapdragon 653 işlemcisinin yanı sıra, Adreno 510 grafik birimiyle de öne çıkıyor. 6 GB gibi dev bir RAM ‘e sahip olan cihazda, ayrıca 64 GB dahili depolama kapasitesinin yer alması, kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Bununla da yetinmeyip, 256 GB’a kadar yükseltebileceğiniz harici depolama alanıyla, en büyük arşive sahip olabilirsiniz. 16 MP arka kameraya sahip olan cihazda, 16 MP öz çekim kamerasının olmasıyla da öz çekimlerde mükemmel sonuçlar doğurmaktadır. 4000 mAh bataryaya sahip olan Samsung Galaxy C9 Pro, bu özelliklerdeki bir telefon için normal batarya gücüne sahip diyebiliriz. Son olarak, cihazın çift SIM kart desteği olduğunu da söyleyelim.
Mert yüksel
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Çok iyi bir telefon bende gm 5 plus vardı bu telefona geçtim çok çok memnunum