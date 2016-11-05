Samsung Galaxy C9 Pro Özellikleri

Samsung‘un 6.0″ devasa ekrana sahip akıllı telefonu görücüye çıktı. Phablet model olarak da adlandıracağımız cep telefonun özellikleri ve tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz diğer modellerle karşılaştırmalar yapabilir, detaylı incelemelere göz atabilirsiniz.

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Her seviyeden telefonlar üretmesiyle piyasayı sallayan Samsung, Galaxy C9 Pro modeliyle de ses getirdi. 6 inç boyutunda ve Super Amoled Full HD ekran kalitesine sahip olan C9, oldukça büyük bir ekranla sunuluyor. Qualcomm Snapdragon 653 işlemcisinin yanı sıra, Adreno 510 grafik birimiyle de öne çıkıyor. 6 GB gibi dev bir RAM ‘e sahip olan cihazda, ayrıca 64 GB dahili depolama kapasitesinin yer alması, kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor.

Bununla da yetinmeyip, 256 GB’a kadar yükseltebileceğiniz harici depolama alanıyla, en büyük arşive sahip olabilirsiniz. 16 MP arka kameraya sahip olan cihazda, 16 MP öz çekim kamerasının olmasıyla da öz çekimlerde mükemmel sonuçlar doğurmaktadır. 4000 mAh bataryaya sahip olan Samsung Galaxy C9 Pro, bu özelliklerdeki bir telefon için normal batarya gücüne sahip diyebiliriz. Son olarak, cihazın çift SIM kart desteği olduğunu da söyleyelim.