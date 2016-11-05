Cepkolik

Samsung Galaxy C9 Pro

Samsung Galaxy C9 Pro
854
4000 mAh
16 MP
6.0"
Tasarım Bilgileri
Boyutları 162.9 x 80.7 x 6.9 mm
Ağırlığı 189 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ekran/Gövde Oranı 75.5%
Piksel Yoğunluğu 367 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 16 MP, f/1.9, 1080p
Arka Kamera 16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, çift LED, Flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, (4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53)
Grafik İşlemcisi Adreno 510
Dahili Hafıza/RAM 64 GB, 6 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var
Anakart Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653
Batarya 4000 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Müzik Süresi
Sar Değeri

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
Usb Bağlantısı Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5
Çıkış Tarihi 11 Kasım 2016
4G / 4.5G Var
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Akıllı Telefonun Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Samsung Galaxy C9 Pro Özellikleri

Samsung‘un 6.0″ devasa ekrana sahip akıllı telefonu görücüye çıktı. Phablet model olarak da adlandıracağımız cep telefonun özellikleri ve tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz diğer modellerle karşılaştırmalar yapabilir, detaylı incelemelere göz atabilirsiniz.

Lütfen yorum alanını kullanarak bizlere Samsung Galaxy C9 Pro modeli hakkında düşüncelerinizi iletin.

Her seviyeden telefonlar üretmesiyle piyasayı sallayan Samsung, Galaxy C9 Pro modeliyle de ses getirdi. 6 inç boyutunda ve Super Amoled Full HD ekran kalitesine sahip olan C9, oldukça büyük bir ekranla sunuluyor. Qualcomm Snapdragon 653 işlemcisinin yanı sıra, Adreno 510 grafik birimiyle de öne çıkıyor. 6 GB gibi dev bir RAM ‘e sahip olan cihazda, ayrıca 64 GB dahili depolama kapasitesinin yer alması, kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor.

Bununla da yetinmeyip, 256 GB’a kadar yükseltebileceğiniz harici depolama alanıyla, en büyük arşive sahip olabilirsiniz. 16 MP arka kameraya sahip olan cihazda, 16 MP öz çekim kamerasının olmasıyla da öz çekimlerde mükemmel sonuçlar doğurmaktadır. 4000 mAh bataryaya sahip olan Samsung Galaxy C9 Pro, bu özelliklerdeki bir telefon için normal batarya gücüne sahip diyebiliriz. Son olarak, cihazın çift SIM kart desteği olduğunu da söyleyelim.
Samsung Galaxy C9 Pro” Yorumları

    Mert yüksel
    //

    Çok iyi bir telefon bende gm 5 plus vardı bu telefona geçtim çok çok memnunum

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karsilastir
incele

Samsung'un 6.0" devasa ekrana sahip akıllı telefonu görücüye çıktı. Phablet model olarak da adlandıracağımız cep telefonun özellikleri ve tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz diğer modellerle karşılaştırmalar yapabilir, detaylı incelemelere göz atabilirsiniz. Lütfen yorum alanını kullanarak bizlere Samsung Galaxy C9 Pro modeli hakkında düşüncelerinizi iletin. Her seviyeden telefonlar üretmesiyle piyasayı sallayan Samsung, Galaxy C9 Pro modeliyle de ses getirdi. 6 inç boyutunda ve Super Amoled Full HD ekran kalitesine sahip olan C9, oldukça büyük bir ekranla sunuluyor. Qualcomm Snapdragon 653 işlemcisinin yanı sıra, Adreno 510 grafik birimiyle de öne çıkıyor. 6 GB gibi dev bir RAM ‘e sahip olan cihazda, ayrıca 64 GB dahili depolama kapasitesinin yer alması, kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Bununla da yetinmeyip, 256 GB’a kadar yükseltebileceğiniz harici depolama alanıyla, en büyük arşive sahip olabilirsiniz. 16 MP arka kameraya sahip olan cihazda, 16 MP öz çekim kamerasının olmasıyla da öz çekimlerde mükemmel sonuçlar doğurmaktadır. 4000 mAh bataryaya sahip olan Samsung Galaxy C9 Pro, bu özelliklerdeki bir telefon için normal batarya gücüne sahip diyebiliriz. Son olarak, cihazın çift SIM kart desteği olduğunu da söyleyelim.