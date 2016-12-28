Samsung Galaxy Grand Prime Plus Özellikleri

Samsung şirketi, birçok segmentte aynı anda cihazlar üreterek, farklı kullanıcı kitlelerine hitap etmeyi seven bir firma olduğunu gösteriyor.

Giriş seviyesi için büyük ekran severlere uygun cihazlardan olan Samsung Galaxy Grand Prime Plus, 5 inç büyüklüğe sahip olan ve 540x960p çözünürlük ile PLS TFT ekran özelliğine sahip ekranıyla kullanıcılara sunuldu. 8 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla fotoğraf çekimine imkan tanıyan cihazda, 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

4 çekirdekli ve her biri 1.4 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip cihazda, 2600 mAh gücünde batarya yer alıyor. Samsung Galaxy Grand Prime Plus, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafızasıyla da, insanların depolama ihtiyacını gidermesine fırsat sunmaktadır.