|Samsung Galaxy Grand Prime Plus Özellikleri
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Samsung şirketi, birçok segmentte aynı anda cihazlar üreterek, farklı kullanıcı kitlelerine hitap etmeyi seven bir firma olduğunu gösteriyor.
Giriş seviyesi için büyük ekran severlere uygun cihazlardan olan Samsung Galaxy Grand Prime Plus, 5 inç büyüklüğe sahip olan ve 540x960p çözünürlük ile PLS TFT ekran özelliğine sahip ekranıyla kullanıcılara sunuldu. 8 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla fotoğraf çekimine imkan tanıyan cihazda, 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı yer alıyor.
4 çekirdekli ve her biri 1.4 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip cihazda, 2600 mAh gücünde batarya yer alıyor. Samsung Galaxy Grand Prime Plus, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafızasıyla da, insanların depolama ihtiyacını gidermesine fırsat sunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|144.8 x 72.1 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|160 gr
|Ekran Türü
|PLS TFT
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.0%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|220 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737T
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1.5 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.600 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|12 Saat
|Sar Değeri
|0.53 W/kg (kafa) - 1.27 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy Grand Prime Plus Fiyatı
|850 ₺
|Editör Puanı
|80.5
|Çıkış Tarihi
|23 Aralık 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy Grand Prime Plus Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Güzel telefon özellik olarak fiyatı uygun olur herhalde