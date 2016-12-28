Samsung Galaxy Grand Prime Plus

Samsung Galaxy Grand Prime Plus
854
2600 mAh
8 MP
5.0"
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime Plus Özellikleri

Samsung şirketi, birçok segmentte aynı anda cihazlar üreterek, farklı kullanıcı kitlelerine hitap etmeyi seven bir firma olduğunu gösteriyor.

Giriş seviyesi için büyük ekran severlere uygun cihazlardan olan Samsung Galaxy Grand Prime Plus, 5 inç büyüklüğe sahip olan ve 540x960p çözünürlük ile PLS TFT ekran özelliğine sahip ekranıyla kullanıcılara sunuldu. 8 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla fotoğraf çekimine imkan tanıyan cihazda, 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

4 çekirdekli ve her biri 1.4 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip cihazda, 2600 mAh gücünde batarya yer alıyor. Samsung Galaxy Grand Prime Plus, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafızasıyla da, insanların depolama ihtiyacını gidermesine fırsat sunmaktadır.
Tasarım
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
4.7 (3 oy)

Boyutları 144.8 x 72.1 x 8.9 mm
Ağırlığı 160 gr
Ekran Türü PLS TFT
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.0%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.600 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 12 Saat
Sar Değeri 0.53 W/kg (kafa) - 1.27 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy Grand Prime Plus Fiyatı 850 ₺
Editör Puanı 80.5
Çıkış Tarihi 23 Aralık 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy Grand Prime Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

1 Yorum

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