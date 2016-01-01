Samsung Galaxy J1 Ace

Samsung Galaxy J1 Ace
42
1900 mAh
5 MP
4.3"
Samsung Galaxy J1 Ace
Samsung Galaxy J1 Ace
Samsung Galaxy J1 Ace
Samsung Galaxy J1 Ace
Samsung Galaxy J1 Ace
Samsung Galaxy J1 Ace
Tasarım
Samsung Galaxy J1 Ace
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Boyutları 130.1 x 67.6 x 9.5 mm
Ağırlığı 131 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 4.3"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 59.8%
Ekran Hacmi 52.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 217 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Spreadtrum SC9830
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-400MP2
Dahili Hafıza 4 GB
RAM 768 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS
Batarya 1.900 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 10 Saat
Sar Değeri 0.69 W/kg (kafa) - 0.53 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy J1 Ace Fiyatı 140 €
Editör Puanı 52.75
Çıkış Tarihi 30 Ekim 2015
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy J1 Ace Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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