| Tasarım
|Boyutları
|130.1 x 67.6 x 9.5 mm
|Ağırlığı
|131 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|4.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 800 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|59.8%
|Ekran Hacmi
|52.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|217 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Spreadtrum SC9830
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400MP2
|Dahili Hafıza
|4 GB
|RAM
|768 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Batarya
|1.900 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|10 Saat
|Sar Değeri
|0.69 W/kg (kafa) - 0.53 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy J1 Ace Fiyatı
|140 €
|Editör Puanı
|52.75
|Çıkış Tarihi
|30 Ekim 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy J1 Ace Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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