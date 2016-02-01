Samsung Galaxy J1 mini prime

Samsung Galaxy J1 mini prime
450
1500 mAh
5 MP
4"
Samsung Galaxy J1 mini prime
Samsung Galaxy J1 mini prime
Samsung Galaxy J1 mini prime
Samsung Galaxy J1 mini prime
Samsung Galaxy J1 mini prime Özellikleri

Samsung Galaxy J1 Mini Prime akıllı telefon Kasım 2016’da piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 233 piksel PPI ile 480 x 800 piksel çözünürlüğe ve 4.00 inç dokunmatik ekrana sahip.

Samsung Galaxy J1 Mini Prime, 1.2GHz dört çekirdekli Spreadtrum SC9830 işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon’un bir microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Samsung Galaxy J1 Mini Prime, arkadaki 5 megapiksel birincil kamera ve selfi kullanımlar için 0,3 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Samsung Galaxy J1 Mini Prime, Android 6.0 çalıştıran ve 1500mAh çıkarılabilir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 126.60 x 63.10 x 10.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 123 gram.

Samsung Galaxy J1 Mini Prime, Micro-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift SIM’li (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM ve 3G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Samsung Galaxy J1 mini prime
3 (2 oy)

Boyutları 121.6 x 63.1 x 10.8 mm
Ağırlığı 126 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 59.4%
Ekran Hacmi 45.5 cm2
Ekran Formatı 5:3
Piksel Yoğunluğu 254 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 1 MP
Ön Kamera Özellikleri VGA
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Spreadtrum SC9830
İşlemci 1.5 GHz - J106F/DS
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-400MP2
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 1.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 8 Saat
Sar Değeri 0.58 W/kg (kafa) - 1.26 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy J1 mini prime Fiyatı 450 ₺
Editör Puanı 62.25
Çıkış Tarihi 23 Aralık 2016
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy J1 mini prime Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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