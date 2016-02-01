|Samsung Galaxy J1 mini prime Özellikleri
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Samsung Galaxy J1 Mini Prime akıllı telefon Kasım 2016’da piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 233 piksel PPI ile 480 x 800 piksel çözünürlüğe ve 4.00 inç dokunmatik ekrana sahip.
Samsung Galaxy J1 Mini Prime, 1.2GHz dört çekirdekli Spreadtrum SC9830 işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon’un bir microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Samsung Galaxy J1 Mini Prime, arkadaki 5 megapiksel birincil kamera ve selfi kullanımlar için 0,3 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
Samsung Galaxy J1 Mini Prime, Android 6.0 çalıştıran ve 1500mAh çıkarılabilir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 126.60 x 63.10 x 10.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 123 gram.
Samsung Galaxy J1 Mini Prime, Micro-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift SIM’li (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM ve 3G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|121.6 x 63.1 x 10.8 mm
|Ağırlığı
|126 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 800 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|59.4%
|Ekran Hacmi
|45.5 cm2
|Ekran Formatı
|5:3
|Piksel Yoğunluğu
|254 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|1 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|VGA
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Spreadtrum SC9830
|İşlemci
|1.5 GHz - J106F/DS
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|1.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|8 Saat
|Sar Değeri
|0.58 W/kg (kafa) - 1.26 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy J1 mini prime Fiyatı
|450 ₺
|Editör Puanı
|62.25
|Çıkış Tarihi
|23 Aralık 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy J1 mini prime Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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