Samsung Galaxy J1 mini prime Özellikleri

Samsung Galaxy J1 Mini Prime akıllı telefon Kasım 2016’da piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 233 piksel PPI ile 480 x 800 piksel çözünürlüğe ve 4.00 inç dokunmatik ekrana sahip.

Samsung Galaxy J1 Mini Prime, 1.2GHz dört çekirdekli Spreadtrum SC9830 işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon’un bir microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Samsung Galaxy J1 Mini Prime, arkadaki 5 megapiksel birincil kamera ve selfi kullanımlar için 0,3 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Samsung Galaxy J1 Mini Prime, Android 6.0 çalıştıran ve 1500mAh çıkarılabilir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 126.60 x 63.10 x 10.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 123 gram.

Samsung Galaxy J1 Mini Prime, Micro-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift SIM’li (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM ve 3G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.