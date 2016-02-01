Samsung Galaxy J2 (2017) Özellikleri

Samsung Galaxy J2 (2017) akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 540 x 960 piksel çözünürlüğe sahip 4,70 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy J2 (2017), 1.3GHz dört çekirdekli Exynos işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği kullanıyor. Samsung Galaxy J2 (2017), kameralar açısından arkadaki 5 megapikselli ana kamera ve 2 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Samsung Galaxy J2 (2017), Android’i çalıştırıyor ve 2000mAh çıkarılabilir pil ile çalışıyor. 136.50 x 69.00 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 130 gram ağırlığındadır.

Samsung Galaxy J2 (2017), Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.