Samsung Galaxy J2 (2017)

Samsung Galaxy J2 (2017)
180
2000 mAh
5 MP
4.7"
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017) Özellikleri

Samsung Galaxy J2 (2017) akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 540 x 960 piksel çözünürlüğe sahip 4,70 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy J2 (2017), 1.3GHz dört çekirdekli Exynos işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği kullanıyor. Samsung Galaxy J2 (2017), kameralar açısından arkadaki 5 megapikselli ana kamera ve 2 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Samsung Galaxy J2 (2017), Android’i çalıştırıyor ve 2000mAh çıkarılabilir pil ile çalışıyor. 136.50 x 69.00 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 130 gram ağırlığındadır.

Samsung Galaxy J2 (2017), Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Samsung Galaxy J2 (2017)
3 (3 oy)

Boyutları 136.5 x 69 x 8.4 mm
Ağırlığı 130 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.7%
Ekran Hacmi 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 234 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 3475 Quad
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 12 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE4.1
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy J2 (2017) Fiyatı 120 €
Editör Puanı 62.75
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy J2 (2017) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here