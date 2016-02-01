|Samsung Galaxy J2 (2017) Özellikleri
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Samsung Galaxy J2 (2017) akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 540 x 960 piksel çözünürlüğe sahip 4,70 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Samsung Galaxy J2 (2017), 1.3GHz dört çekirdekli Exynos işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği kullanıyor. Samsung Galaxy J2 (2017), kameralar açısından arkadaki 5 megapikselli ana kamera ve 2 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Samsung Galaxy J2 (2017), Android’i çalıştırıyor ve 2000mAh çıkarılabilir pil ile çalışıyor. 136.50 x 69.00 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 130 gram ağırlığındadır.
Samsung Galaxy J2 (2017), Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|136.5 x 69 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|130 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|64.7%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|234 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 3475 Quad
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|12 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE4.1
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy J2 (2017) Fiyatı
|120 €
|Editör Puanı
|62.75
|Çıkış Tarihi
|15 Ekim 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy J2 (2017) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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