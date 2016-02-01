Samsung Galaxy J2 (2018) Özellikleri

Samsung Galaxy J2 (2018), Samsung’un düşük kategoride yer alan akıllı telefonlarından biri. Telefonun en önemli özelliklerinden biri de uygun fiyat yapısı ile piyasaya çıkacak olması.

Ocak 2018’de Samsung Galaxy J2 Pro (2018) akıllı telefonu piyasaya sürüldü. Telefon, 540 x 960 piksel çözünürlüğe sahip 5.00 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy J2 Pro (2018), 1.4GHz dört çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 1.5GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Samsung Galaxy J2 Pro (2018), kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamerayı tercih etmiş.

Samsung Galaxy J2 Pro (2018), Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 2600mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 143.80 x 72.30 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

Samsung Galaxy J2 Pro (2018), Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.