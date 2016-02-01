Samsung Galaxy J2 Prime Özellikleri

5.0 inç ekrana sahip Samsung Galaxy J2 Prime orta segmente aday olmaya hazırlanıyor. 4 Çekirdekli işlemcisi, güçlü kamera özellikleri ve 1,5 GB RAM’i sayesinde rakiplerinin bir adım önünde duruyor diyebiliriz. 11 Kasım 2016 tarihinde global pazarda satışa çıkacak olan modelin henüz Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli değil. Fakat önümüzdeki 1 ay içerisinde gelmesi bekleniyor.

Samsung’un üst düzey telefonları olduğu gibi, oldukça fazla model ürettiğine hepimiz şahidiz. Düşük özellikleri ve düşük fiyatıyla dikkat çeken Samsung Galaxy J2 Prime, uygun fiyatlı ve giriş seviyesinde telefon sahibi olmak isteyenler için ideal. Öyle ki; 5 inçlik Amoled ekrana ve 960×540 piksel çözünürlüğe sahip ekranı, 4 çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 işlemcisi ve 1.5 GB RAM, 8 GB dahili hafızasıyla, kullanıcılara sunuluyor.

Bunların yanı sıra; 8 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip cihazda, 2600 mAh batarya bulunmaktadır. 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza kartı yeri, ve 160 gram ağırlığıyla da, uygun fiyatlı telefonlar arasında fark yaratmayı planlamaktadır. Samsung’un çok fazla model çıkarttığı bir gerçek iken; güncelleme konusunda oldukça zayıf kaldığını da hatırlatalım.