|Samsung Galaxy J2 Prime Özellikleri
|
5.0 inç ekrana sahip Samsung Galaxy J2 Prime orta segmente aday olmaya hazırlanıyor. 4 Çekirdekli işlemcisi, güçlü kamera özellikleri ve 1,5 GB RAM’i sayesinde rakiplerinin bir adım önünde duruyor diyebiliriz. 11 Kasım 2016 tarihinde global pazarda satışa çıkacak olan modelin henüz Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli değil. Fakat önümüzdeki 1 ay içerisinde gelmesi bekleniyor.
Samsung’un üst düzey telefonları olduğu gibi, oldukça fazla model ürettiğine hepimiz şahidiz. Düşük özellikleri ve düşük fiyatıyla dikkat çeken Samsung Galaxy J2 Prime, uygun fiyatlı ve giriş seviyesinde telefon sahibi olmak isteyenler için ideal. Öyle ki; 5 inçlik Amoled ekrana ve 960×540 piksel çözünürlüğe sahip ekranı, 4 çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 işlemcisi ve 1.5 GB RAM, 8 GB dahili hafızasıyla, kullanıcılara sunuluyor.
Bunların yanı sıra; 8 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip cihazda, 2600 mAh batarya bulunmaktadır. 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza kartı yeri, ve 160 gram ağırlığıyla da, uygun fiyatlı telefonlar arasında fark yaratmayı planlamaktadır. Samsung’un çok fazla model çıkarttığı bir gerçek iken; güncelleme konusunda oldukça zayıf kaldığını da hatırlatalım.
| Tasarım
|Boyutları
|144.8 x 72.1 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|160 gr
|Ekran Türü
|PLS TFT
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.0%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|220 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737T
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1.5 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.600 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|12 Saat
|Sar Değeri
|0.53 W/kg (kafa) - 1.27 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy J2 Prime Fiyatı
|130 €
|Editör Puanı
|74
|Çıkış Tarihi
|11 Kasım 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy J2 Prime Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|