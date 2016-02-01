Samsung Galaxy J2 Prime

Samsung Galaxy J2 Prime
831
2600 mAh
8 MP
5.0"
Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy J2 Prime Özellikleri

5.0 inç ekrana sahip Samsung Galaxy J2 Prime orta segmente aday olmaya hazırlanıyor.  4 Çekirdekli işlemcisi, güçlü kamera özellikleri ve 1,5 GB RAM’i sayesinde rakiplerinin bir adım önünde duruyor diyebiliriz. 11 Kasım 2016 tarihinde global pazarda satışa çıkacak olan modelin henüz Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli değil. Fakat önümüzdeki 1 ay içerisinde gelmesi bekleniyor.

Samsung’un üst düzey telefonları olduğu gibi, oldukça fazla model ürettiğine hepimiz şahidiz. Düşük özellikleri ve düşük fiyatıyla dikkat çeken Samsung Galaxy J2 Prime, uygun fiyatlı ve giriş seviyesinde telefon sahibi olmak isteyenler için ideal. Öyle ki; 5 inçlik Amoled ekrana ve 960×540 piksel çözünürlüğe sahip ekranı, 4 çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 işlemcisi ve 1.5 GB RAM, 8 GB dahili hafızasıyla, kullanıcılara sunuluyor.

Bunların yanı sıra; 8 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip cihazda, 2600 mAh batarya bulunmaktadır. 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza kartı yeri, ve 160 gram ağırlığıyla da, uygun fiyatlı telefonlar arasında fark yaratmayı planlamaktadır. Samsung’un çok fazla model çıkarttığı bir gerçek iken; güncelleme konusunda oldukça zayıf kaldığını da hatırlatalım.
Tasarım
Samsung Galaxy J2 Prime
4 (2 oy)

Boyutları 144.8 x 72.1 x 8.9 mm
Ağırlığı 160 gr
Ekran Türü PLS TFT
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.0%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.600 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 12 Saat
Sar Değeri 0.53 W/kg (kafa) - 1.27 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy J2 Prime Fiyatı 130 €
Editör Puanı 74
Çıkış Tarihi 11 Kasım 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy J2 Prime Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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