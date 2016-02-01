Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
1260
2600 mAh
8 MP
5.0"
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Özellikleri

Samsung Galaxy J2 Pro (2018), 1.4GHz dört çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 1.5GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği tercih etmiş. Samsung Galaxy J2 Pro (2018), kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera ile beklentileri karşılamayı hedefliyor.

Samsung Galaxy J2 Pro (2018), Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 2600mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 143.80 x 72.30 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

Samsung Galaxy J2 Pro (2018), çift Micro-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
2.3 (3 oy)

Boyutları 143.8 x 72.3 x 8.4 mm
Ağırlığı 153 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.3%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 2.600 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 18 Saat
Sar Değeri 0.51 W/kg (head) 1.20 W/kg (body)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Fiyatı 120 €
Editör Puanı 65.5
Çıkış Tarihi 15 Ocak 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Diğer Teknik Özellikleri Seçim Yok

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