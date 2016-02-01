|Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Özellikleri
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Samsung Galaxy J2 Pro (2018), 1.4GHz dört çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 1.5GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği tercih etmiş. Samsung Galaxy J2 Pro (2018), kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera ile beklentileri karşılamayı hedefliyor.
Samsung Galaxy J2 Pro (2018), Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 2600mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 143.80 x 72.30 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.
Samsung Galaxy J2 Pro (2018), çift Micro-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|143.8 x 72.3 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.3%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|220 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 425
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|1.5 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.600 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|18 Saat
|Sar Değeri
|0.51 W/kg (head) 1.20 W/kg (body)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Fiyatı
|120 €
|Editör Puanı
|65.5
|Çıkış Tarihi
|15 Ocak 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Diğer Teknik Özellikleri
|Seçim Yok
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