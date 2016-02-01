Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Özellikleri

Samsung Galaxy J2 Pro (2018), 1.4GHz dört çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 1.5GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB‘a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği tercih etmiş. Samsung Galaxy J2 Pro (2018), kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera ile beklentileri karşılamayı hedefliyor.

Samsung Galaxy J2 Pro (2018), Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 2600mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 143.80 x 72.30 x 8.40 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 153 gram ağırlığındadır.

Samsung Galaxy J2 Pro (2018), çift Micro-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, Accelerometer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.