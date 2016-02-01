Samsung Galaxy J3 Emerge Özellikleri

Samsung geçtiğimiz günlerde Android Marshmallow işletim sistemi ile ABD’de Galaxy J3 Emerge ürününü tanıttı. Samsung Galaxy J3 Emerge, cihazın WiFi Alliance (WFA) ‘dan en son işletim sistemi ile WiFi sertifikasına sahip olması nedeniyle Nougat işletim sistemi ile keşfedildi. WiFi sertifikasına göre, Galaxy J3 Emerge (2017) Android Nougat 7.0 ile birlikte gelecek. Aynı zamanda SM-J327A olan Samsung akıllı telefonun model numarasını da gösteriyor. Sertifika kimliği WFA69536 ve sertifikasyon tarihi 6 Ocak 2017’dir. Teknik özellikler açısından bakıldığında, Samsung Galaxy J3 Emerge 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç HD ekran ile geliyor. 2 GB RAM ile birleştirilmiş 1.5 GHz Octa Core Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilecek. Galaxy J3 Emerge, 5 megapiksel arka kamera ve selfie fotoğraflar için 2 megapiksel ön kamera bulunuyor. Ayrıca, Android 6.0 Marshmallow’da da çalışan Galaxy J3 Emerge, 16 GB dahili depolama alanı ve 2600 mAh pil ile geliyor. Bağlantı için aygıt 3G, WiFi, Bluetooth, GPS ve Mikro USB bağlantı noktası ile birlikte gelir.