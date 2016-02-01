|Samsung Galaxy J3 Emerge Özellikleri
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Samsung geçtiğimiz günlerde Android Marshmallow işletim sistemi ile ABD’de Galaxy J3 Emerge ürününü tanıttı. Samsung Galaxy J3 Emerge, cihazın WiFi Alliance (WFA) ‘dan en son işletim sistemi ile WiFi sertifikasına sahip olması nedeniyle Nougat işletim sistemi ile keşfedildi.
WiFi sertifikasına göre, Galaxy J3 Emerge (2017) Android Nougat 7.0 ile birlikte gelecek. Aynı zamanda SM-J327A olan Samsung akıllı telefonun model numarasını da gösteriyor. Sertifika kimliği WFA69536 ve sertifikasyon tarihi 6 Ocak 2017’dir.
Teknik özellikler açısından bakıldığında, Samsung Galaxy J3 Emerge 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç HD ekran ile geliyor. 2 GB RAM ile birleştirilmiş 1.5 GHz Octa Core Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilecek. Galaxy J3 Emerge, 5 megapiksel arka kamera ve selfie fotoğraflar için 2 megapiksel ön kamera bulunuyor.
Ayrıca, Android 6.0 Marshmallow’da da çalışan Galaxy J3 Emerge, 16 GB dahili depolama alanı ve 2600 mAh pil ile geliyor. Bağlantı için aygıt 3G, WiFi, Bluetooth, GPS ve Mikro USB bağlantı noktası ile birlikte gelir.
| Tasarım
|Boyutları
|140.9 x 70.1 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|147 gr
|Ekran Türü
|TFT LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.8%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|1.5 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.600 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|408 Saat
|Konuşma Süresi
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy J3 Emerge Fiyatı
|1400 ₺
|Editör Puanı
|73.5
|Çıkış Tarihi
|22 Ocak 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy J3 Emerge Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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