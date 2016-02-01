Samsung Galaxy J3 Emerge

Samsung Galaxy J3 Emerge
540
2600 mAh
5 MP
5.5"
Samsung Galaxy J3 Emerge
Samsung Galaxy J3 Emerge
Samsung Galaxy J3 Emerge
Samsung Galaxy J3 Emerge
Samsung Galaxy J3 Emerge
Samsung Galaxy J3 Emerge
Samsung Galaxy J3 Emerge Özellikleri

Samsung geçtiğimiz günlerde Android Marshmallow işletim sistemi ile ABD’de Galaxy J3 Emerge ürününü tanıttı. Samsung Galaxy J3 Emerge, cihazın WiFi Alliance (WFA) ‘dan en son işletim sistemi ile WiFi sertifikasına sahip olması nedeniyle Nougat işletim sistemi ile keşfedildi.

WiFi sertifikasına göre, Galaxy J3 Emerge (2017) Android Nougat 7.0 ile birlikte gelecek. Aynı zamanda SM-J327A olan Samsung akıllı telefonun model numarasını da gösteriyor. Sertifika kimliği WFA69536 ve sertifikasyon tarihi 6 Ocak 2017’dir.

Teknik özellikler açısından bakıldığında, Samsung Galaxy J3 Emerge 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç HD ekran ile geliyor. 2 GB RAM ile birleştirilmiş 1.5 GHz Octa Core Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilecek. Galaxy J3 Emerge, 5 megapiksel arka kamera ve selfie fotoğraflar için 2 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Ayrıca, Android 6.0 Marshmallow’da da çalışan Galaxy J3 Emerge, 16 GB dahili depolama alanı ve 2600 mAh pil ile geliyor. Bağlantı için aygıt 3G, WiFi, Bluetooth, GPS ve Mikro USB bağlantı noktası ile birlikte gelir.
Tasarım
Samsung Galaxy J3 Emerge
3.5 (2 oy)

Boyutları 140.9 x 70.1 x 8.7 mm
Ağırlığı 147 gr
Ekran Türü TFT LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.8%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.600 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 408 Saat
Konuşma Süresi 23 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy J3 Emerge Fiyatı 1400 ₺
Editör Puanı 73.5
Çıkış Tarihi 22 Ocak 2017
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy J3 Emerge Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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