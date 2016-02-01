Samsung Galaxy J5 Prime

Samsung Galaxy J5 Prime
1616
2400 mAh
13 MP
5.0"
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J5 Prime
Tasarım
Samsung Galaxy J5 Prime
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Boyutları 142.8 x 69.5 x 8.1 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü PLS TFT
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7570 Quad
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 2.400 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 16 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy J5 Prime Fiyatı 250 €
Editör Puanı 68.75
Çıkış Tarihi 22 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy J5 Prime Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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