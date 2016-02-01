| Tasarım
|Boyutları
|142.8 x 69.5 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|Ekran Türü
|PLS TFT
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7570 Quad
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.400 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|16 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy J5 Prime Fiyatı
|250 €
|Editör Puanı
|68.75
|Çıkış Tarihi
|22 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy J5 Prime Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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