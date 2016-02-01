|Samsung Galaxy J7 Max Özellikleri
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Samsung Galaxy J7 Max akıllı telefon temmuz 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,70 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.
Samsung Galaxy J7 Max, 8 çekirdeği olan MediaTek Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Samsung Galaxy J7 Max, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Samsung Galaxy J7 Max, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Cihaz sadece 8,10 kalınlığa sahip.
Samsung Galaxy J7 Max, çift sim kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 4G bulunmaktadır. Sensörler arasında ise pusula, parmak izi sensörü ve ivme ölçer bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|156.7 x 78.8 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|179 gr
|Ekran Türü
|PLS TFT
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.5%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6757 Helio P20
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.35 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.65 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Belli değil
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|Sar Değeri
|0.46 W/kg (kafa) - 1.52 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy J7 Max Fiyatı
|1400 ₺
|Editör Puanı
|72
|Çıkış Tarihi
|22 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy J7 Max Diğer Teknik Özellikleri
| DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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