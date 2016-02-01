Samsung Galaxy J7 Max

Samsung Galaxy J7 Max
873
3300 mAh
13 MP
5.7"
Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy J7 Max Özellikleri

Samsung Galaxy J7 Max akıllı telefon temmuz 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,70 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy J7 Max, 8 çekirdeği olan MediaTek Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Samsung Galaxy J7 Max, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Samsung Galaxy J7 Max, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Cihaz sadece 8,10 kalınlığa sahip.

Samsung Galaxy J7 Max, çift sim kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 4G bulunmaktadır. Sensörler arasında ise pusula, parmak izi sensörü ve ivme ölçer bulunur.
Tasarım
Samsung Galaxy J7 Max
4 (2 oy)

Boyutları 156.7 x 78.8 x 8.1 mm
Ağırlığı 179 gr
Ekran Türü PLS TFT
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.5%
Ekran Hacmi 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6757 Helio P20
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.65 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Belli değil
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 20 Saat
Sar Değeri 0.46 W/kg (kafa) - 1.52 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy J7 Max Fiyatı 1400 ₺
Editör Puanı 72
Çıkış Tarihi 22 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy J7 Max Diğer Teknik Özellikleri DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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