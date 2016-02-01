Samsung Galaxy J7 Max Özellikleri

Samsung Galaxy J7 Max akıllı telefon temmuz 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,70 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy J7 Max, 8 çekirdeği olan MediaTek Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Samsung Galaxy J7 Max, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Samsung Galaxy J7 Max, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3300mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Cihaz sadece 8,10 kalınlığa sahip.

Samsung Galaxy J7 Max, çift sim kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 4G bulunmaktadır. Sensörler arasında ise pusula, parmak izi sensörü ve ivme ölçer bulunur.