| Tasarım
|Boyutları
|151.3 x 82.4 x 8.3 mm
|Ağırlığı
|174 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1536 x 2048 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.2%
|Ekran Hacmi
|96.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:10
|Piksel Yoğunluğu
|524 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|3.7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/2.6" Sensör
31mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 805
|İşlemci
|2.7 GHz Krait 450
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 420
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|18 Saat
|Sar Değeri
|0.24 W/kg (kafa) - 0.33 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy Note Edge Fiyatı
|300 €
|Editör Puanı
|77.75
|Çıkış Tarihi
|24 Kasım 2014
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps or Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy Note Edge Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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