Samsung Galaxy Note Edge

Samsung Galaxy Note Edge
112
3000 mAh
16 MP
5.6"
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Note Edge
Tasarım
Samsung Galaxy Note Edge
4 (1 oy)

Boyutları 151.3 x 82.4 x 8.3 mm
Ağırlığı 174 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 1536 x 2048 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.2%
Ekran Hacmi 96.2 cm2
Ekran Formatı 16:10
Piksel Yoğunluğu 524 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 3.7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/2.6" Sensör
31mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 805
İşlemci 2.7 GHz Krait 450
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 420
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 18 Saat
Sar Değeri 0.24 W/kg (kafa) - 0.33 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy Note Edge Fiyatı 300 €
Editör Puanı 77.75
Çıkış Tarihi 24 Kasım 2014
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps or Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy Note Edge Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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