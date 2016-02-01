Samsung Galaxy Note FE Özellikleri

Yanma eğiliminin yanı sıra, Galaxy Note 7 iyi bir telefondu. Aslında o kadar iyi bir telefondu ki çoğu insan, son geri çağırma işleminden sonra dahi olsa dahi kullanmaya devam etti. Galaxy Note Fan Edition, sızıntıların öne sürüldüğü gibi aynı donanımla piyasaya sürüldü. Bir tek pili farklı.

Tasarım olarak, Not FE, selefi ile hemen hemen aynı görünüyor. Sonuçta, FE’nin çıkış amacı, Note7’nin kullanılmayan parçalarını tekrar kullanmaktır. Bununla birlikte, iki küçük değişiklik var. Telefonun arkasında bir Samsung Galaxy Note yazısı yok ve “Galaxy Note7” yerinin arkasında yeni bir “Galaxy Note Fan Edition” adı var. Şahsen, ön taraftaki logonun gittiği için çok beğendim.

Özellikler, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çoğunlukla Note7’lerinkiyle aynıdır. FE, 5.7″ 1440p AMOLED ekran, Exynos 8890, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 12MP kamera, IP68 su geçirmezlik, USB-C, hızlı kablosuz şarj ve 3200mAh pilin çoklu güvenlik özelliğine sahip olduğunu belirtiliyor.

Yazılım açısından, Note FE, Galaxy S8 ile aynı arayüzü kullanıyor. Bixby kişisel asistanı gibi Samsung Pass ve Always-On Display gibi şeyler de mevcuttur. Neyse ki Bixby için özel bir düğme var.

FE Notu 7 Temmuz’da piyasaya çıktığında, Güney Kore’de 400.000 birimle sınırlı olacak ve daha sonra başka pazarlar için satışa çıkıp çıkmayacağı kararlaştırılacak. 30 Eylül’den önce bir FE satın alan müşterilere “S Pen Plus” verilecek, ancak ayrıntılı bilgi verilmiyor. Fiyat belirtilmedi, ancak 700.000 won veya $ 611 USD dedikoduları duyduk.