Samsung Galaxy Note FE

Samsung Galaxy Note FE
705
3200 mAh
12 MP
5.7"
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE Özellikleri

Yanma eğiliminin yanı sıra, Galaxy Note 7 iyi bir telefondu. Aslında o kadar iyi bir telefondu ki çoğu insan, son geri çağırma işleminden sonra dahi olsa dahi kullanmaya devam etti. Galaxy Note Fan Edition, sızıntıların öne sürüldüğü gibi aynı donanımla piyasaya sürüldü. Bir tek pili farklı.

Tasarım olarak, Not FE, selefi ile hemen hemen aynı görünüyor. Sonuçta, FE’nin çıkış amacı, Note7’nin kullanılmayan parçalarını tekrar kullanmaktır. Bununla birlikte, iki küçük değişiklik var. Telefonun arkasında bir Samsung Galaxy Note yazısı yok ve “Galaxy Note7” yerinin arkasında yeni bir “Galaxy Note Fan Edition” adı var. Şahsen, ön taraftaki logonun gittiği için çok beğendim.

Özellikler, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çoğunlukla Note7’lerinkiyle aynıdır. FE, 5.7″ 1440p AMOLED ekran, Exynos 8890, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 12MP kamera, IP68 su geçirmezlik, USB-C, hızlı kablosuz şarj ve 3200mAh pilin çoklu güvenlik özelliğine sahip olduğunu belirtiliyor.

Yazılım açısından, Note FE, Galaxy S8 ile aynı arayüzü kullanıyor. Bixby kişisel asistanı gibi Samsung Pass ve Always-On Display gibi şeyler de mevcuttur. Neyse ki Bixby için özel bir düğme var.

FE Notu 7 Temmuz’da piyasaya çıktığında, Güney Kore’de 400.000 birimle sınırlı olacak ve daha sonra başka pazarlar için satışa çıkıp çıkmayacağı kararlaştırılacak. 30 Eylül’den önce bir FE satın alan müşterilere “S Pen Plus” verilecek, ancak ayrıntılı bilgi verilmiyor. Fiyat belirtilmedi, ancak 700.000 won veya $ 611 USD dedikoduları duyduk.
Tasarım
Samsung Galaxy Note FE
4 (2 oy)

Boyutları 153.5 x 73.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 79.0%
Ekran Hacmi 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah Oniks, Mavi Mercan, Altın Platin, Gümüş Titanyum
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR
22mm
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 8890 Octa
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Mongoose
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP12
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 23 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Samsung Galaxy Note FE Fiyatı 540 €
Editör Puanı 86.25
Çıkış Tarihi 7 Temmuz 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Samsung Galaxy Note FE Diğer Teknik Özellikleri ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here