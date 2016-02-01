|Samsung Galaxy Note FE Özellikleri
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Yanma eğiliminin yanı sıra, Galaxy Note 7 iyi bir telefondu. Aslında o kadar iyi bir telefondu ki çoğu insan, son geri çağırma işleminden sonra dahi olsa dahi kullanmaya devam etti. Galaxy Note Fan Edition, sızıntıların öne sürüldüğü gibi aynı donanımla piyasaya sürüldü. Bir tek pili farklı.
Tasarım olarak, Not FE, selefi ile hemen hemen aynı görünüyor. Sonuçta, FE’nin çıkış amacı, Note7’nin kullanılmayan parçalarını tekrar kullanmaktır. Bununla birlikte, iki küçük değişiklik var. Telefonun arkasında bir Samsung Galaxy Note yazısı yok ve “Galaxy Note7” yerinin arkasında yeni bir “Galaxy Note Fan Edition” adı var. Şahsen, ön taraftaki logonun gittiği için çok beğendim.
Özellikler, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çoğunlukla Note7’lerinkiyle aynıdır. FE, 5.7″ 1440p AMOLED ekran, Exynos 8890, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 12MP kamera, IP68 su geçirmezlik, USB-C, hızlı kablosuz şarj ve 3200mAh pilin çoklu güvenlik özelliğine sahip olduğunu belirtiliyor.
Yazılım açısından, Note FE, Galaxy S8 ile aynı arayüzü kullanıyor. Bixby kişisel asistanı gibi Samsung Pass ve Always-On Display gibi şeyler de mevcuttur. Neyse ki Bixby için özel bir düğme var.
FE Notu 7 Temmuz’da piyasaya çıktığında, Güney Kore’de 400.000 birimle sınırlı olacak ve daha sonra başka pazarlar için satışa çıkıp çıkmayacağı kararlaştırılacak. 30 Eylül’den önce bir FE satın alan müşterilere “S Pen Plus” verilecek, ancak ayrıntılı bilgi verilmiyor. Fiyat belirtilmedi, ancak 700.000 won veya $ 611 USD dedikoduları duyduk.
| Tasarım
|Boyutları
|153.5 x 73.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|79.0%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|515 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Oniks, Mavi Mercan, Altın Platin, Gümüş Titanyum
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.7
|Ön Kamera Özellikleri
|Auto HDR
22mm
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 8890 Octa
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Mongoose
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880 MP12
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Samsung Galaxy Note FE Fiyatı
|540 €
|Editör Puanı
|86.25
|Çıkış Tarihi
|7 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Samsung Galaxy Note FE Diğer Teknik Özellikleri
| ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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